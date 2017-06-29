56 مليون و800 ألف جنيه استرليني مصاريف العائلة المالكة البريطانية العام الماضي

ارتفعت تكاليف العائلة الملكية في بريطانيا على دافعي الضرائب بنسبة 5.4% خلال سنة، بحسب ما أظهرت حسابات نشرت قبيل انطلاق أعمال التجديد في قصر باكنغهام.

فقد ارتفعت النفقات العامة للملكة بما قيمته مليونان و100 ألف جنيه استرليني في السنة المالية 2016-2017 ليصبح إجمالي النفقات في هذه المدة 47 مليونا و600 ألف.

وعلق آلن ريد المسؤول المالي لدى العائلة المالكة بالقول "في السنة المالية 2016-2017 كانت تكلفة مصاريف العائلة المالكة 65 بنسا على كل مواطن" مضيفا "نظرا لما تفعله الملكة وما تمثّله فالأمر مجدٍ تماما".

وبلغ مجمل مصاريف العائلة المالكة 56 مليونا و800 ألف جنيه استرليني في العام المنصرم، إضافة إلى 140 مليونا من عائداتها الخاصة و900 ألف توضع جانبا على سبيل الاحتياط.

وتنفَق هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين وصيانة القصور وتأمين تنقلات العائلة المالكة الذين شاركوا في العام الماضي بأكثر من 3 آلاف نشاط عام و65 رحلة إلى الخارج.

ولتوفير المال، بات أفراد العائلة المالكة يسافرون أكثر في مقاعد «درجة الأعمال» بدل الدرجة الأولى.

وستبدأ في الأشهر المقبلة أعمال التجديد في قصر باكنغهام الذي يضم 775 غرفة، ويتوقع أن تستمر هذه الأعمال 10 سنوات وتكلف 395 مليون جنيه استرليني.





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