احتراق 4 مستودعات بالمنطقة الصناعية بالشارقة

تكافح فرق الدفاع المدني في الشارقة حاليا وتعمل على اطفاء الحريق الذي اشتعل في 4 مستودعات بالمنطقة الصناعية 13 بالشارقة للحيلولة دون انتقاله الى المستودعات المجاورة.
وأكد العقيد سامي النقبي مدير ادارة الدفاع المدني في الشارقة، وفق صحيفة البيان، ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الثانية عشرة و8 دقائق يفيد باندلاع حريق في المنطقة الصناعية 13 وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ إلى مكان الحادث وحاليا تكافح الفرق في النيران.
وأوضح العقيد سامي النقبي مدير ادارة الدفاع المدني بالشارقة انه تم السيطرة على الحريق وان عدد المستودعات التي احترقت 12 مستودعاً وتحوي مواد بناء واخشاباً وانه لا توجد إصابات أو وفيات حتى اللحظة.
وبين أن المراكز التي شاركت في عملية الاطفاء هي مركز سمنان ومويلح والصجعة والحمرية وأن زمن الوصول الى مكان الحادث عند الثانية عشرة و22 دقيقة.
واختتم حديثه قائلاً: "في وقت قياسي تمكنت الفرق المختصة من الوصول إلى الحريق والسيطرة عليه ومنعه من الانتقال إلى باقي المستودعات المجاورة".المزيد من أخبار الإمارات
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