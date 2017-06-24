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الطقس المتوقع خلال أيام عيد الفطر بالإمارات

أريبيان بزنس
السبت، 24 يونيو 2017
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الطقس المتوقع خلال أيام عيد الفطر بالإمارات

توقع المركز الوطني الارصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا بوجه عام خلال فترة عيد الفطر في الدولة.

وقال المركز في بيان له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الطقس سيكون ورطبا ليلا خاصة على السواحل ومغبرا على بعض المناطق الداخلية في فترة النهار وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتتكون بعض السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر - أيام الأحد والأربعاء والخميس -، بينما تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يومي الإثنين والثلاثاء والرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة.

كما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر خاصة على المناطق الشمالية من الدولة ويحتمل تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق.

والبحر مضطرب غدا الأحد في الخليج العربي يصبح متوسط الموج إلى خفيف في باقي الفترة أما في بحر عمان فيكون متوسط الموج بوجه عام.

وستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة: على السواحل والجزر: 37 - 43 درجة مئوية.. وعلى المناطق الداخلية بين 42 – 48 درجة مئوية والجبلية بين 33 – 37 درجة مئوية.

اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة فستكون على السواحل والجزر بين 29 – 34 درجة مئوية اما الداخلية فستكون بين 27 – 32 درجة مئوية وفي المناطق الجبلية بين 24 – 29 درجة مئوية.

وينصح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وارتداء الملابس المناسبة أثناء الخروج إلى الأماكن المفتوحة خاصة خلال فترات النهار.

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