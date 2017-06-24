الطقس المتوقع خلال أيام عيد الفطر بالإمارات

توقع المركز الوطني الارصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا بوجه عام خلال فترة عيد الفطر في الدولة.

وقال المركز في بيان له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الطقس سيكون ورطبا ليلا خاصة على السواحل ومغبرا على بعض المناطق الداخلية في فترة النهار وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتتكون بعض السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر - أيام الأحد والأربعاء والخميس -، بينما تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة يومي الإثنين والثلاثاء والرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة.