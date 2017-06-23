جامع الشيخ زايد: توافد 1.062 مليون مصل وصائم حتى 27 رمضان

أعلنت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير نجاح خطتها لشهر رمضان المبارك، عازية ذلك إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة الذي جعل من الجامع منارة حضارية ومقصدا للمواطنين والمقيمين والسياح.

وشهد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي إقبالا كبيرا من وفود المصلين والصائمين خاصة خلال العشر الأواخر من رمضان حيث توافد عليه حتى ليلة 27 من شهر رمضان المبارك نحو /1.062.851/ صائم ومصل منهم نحو 763410 صائم تناولوا طعام الإفطار في "خيام الإفطار"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وذلك ضمن مشروع ضيوفنا الصائمون" الذي ينظم سنويا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما بلغ عدد المصلين الذين أدوا صلاة التراويح 178451 مصل إضافة لـ 120954 أدوا صلاة التهجد، بينما تجاوز إجمالي المصلين الذين أحيوا ليلة الـ27 من رمضان في صلاتي التراويح والتهجد بالجامع 53682 مصل.