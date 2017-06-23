تعرف إلى مراكز التسوق المشاركة في احتفالات "العيد في دبي"

تقدّم الدورة العاشرة لاحتفالات "العيد في دبي"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، عروضاً ترويجية، وجوائز للمتسوّقين، وهو ما يساهم في أثراء تجارب زوار دبي خلال هذه الفترة.
ويمكن قضاء أجمل الأوقات في مراكز التسوّق، وعالم مدهش، والوجهات السياحية والترفيهية خلال أيام العيد، واختبار تجارب تسوّق مميّزة. كما تستمر الأجواء الإحتفالية وعروض التسوق بالإضافة إلى التخفيضات في دبي مع مفاجآت صيف دبي التي تنظم خلال الفترة بين 1 يوليو و12 أغسطس.
تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حملة "تسوق. أدر الدولاب.اربح"، التي بدأت في 16 يونيو وتستمر حتى عيد الفطر السعيد، لتمنح المتسوقين الفرصة لربح جوائز فورية تصل قيمتها إلى 250.000 درهم.
ويحصل المتسوق على قسيمة سحب عند الشراء بقيمة 200 درهم من أي من مراكز التسوق المشاركة، وسيتم اختيار 50 متسوقاً محظوظاً للمشاركة في دولاب الحظ الذي سيمنحهم الفرصة للفوز بجوائز فاخرة ونقدية تتراوح ما بين 2000 إلى 25000 درهم في أيام العيد الثلاثة في سيتي سنتر الشندغة، والواحة مول، و برجمان.
ومن الجدير بالذكر أن المراكز المشاركة في الحملة الترويجية هي: البرشاء مول، ومركز البستان، ومركز الغرير، والملا بلازا، وبن سوقات سنتر ، وبرجمان، وسنشري مول، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، واتحاد مول، ومركز الكرامة، ومدينة مول، والواحة مول، ودبي آوتليت مول، والريف مول، ومركز تايمز سكوير، وذي مول.
وكذلك يقدّم ميركاتو لمتسوّقيه فرصة ربح جوائز متعدّدة من خلال عرض "تسوق واربح"، حيث سيحصل كل متسوق على كوبون سحب واحد عند انفاق مبلغ 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا، وتشمل جوائز السحوبات اليومية إقامة فاخرة لثلاث عائلات في فندق ريكسوس النخلة دبي خلال نهاية الأسبوع، وسكوتر (AirWheel) مقدمة من فيرجن ميجاستور، ومجموعة من العطور مقدمة من أنفاسك دخون، وقسائم مجوهرات مقدّمة من داماس للمجوهرات.المزيد من أخبار الإمارات
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