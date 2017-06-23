تعرف إلى مراكز التسوق المشاركة في احتفالات "العيد في دبي"

تقدّم الدورة العاشرة لاحتفالات "العيد في دبي"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، عروضاً ترويجية، وجوائز للمتسوّقين، وهو ما يساهم في أثراء تجارب زوار دبي خلال هذه الفترة.

ويمكن قضاء أجمل الأوقات في مراكز التسوّق، وعالم مدهش، والوجهات السياحية والترفيهية خلال أيام العيد، واختبار تجارب تسوّق مميّزة. كما تستمر الأجواء الإحتفالية وعروض التسوق بالإضافة إلى التخفيضات في دبي مع مفاجآت صيف دبي التي تنظم خلال الفترة بين 1 يوليو و12 أغسطس.

تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حملة "تسوق. أدر الدولاب.اربح"، التي بدأت في 16 يونيو وتستمر حتى عيد الفطر السعيد، لتمنح المتسوقين الفرصة لربح جوائز فورية تصل قيمتها إلى 250.000 درهم.