آي إم جي عالم من المغامرات تطلق مجموعة جديدة من الأنشطة

احتفاءً بعيد الفطر السعيد، يسر آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، الإعلان عن إطلاق مجموعة من الأنشطة الترفيهية المصممة لجميع الأعمار.

وتتميز الوجهة الترفيهية، التي تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربع، بتوفيرها مناخ داخلي معتدل ومكيف ليتجنب زوارها حرارة الصيف العالية ويتمكنوا من الاستمتاع بأنشطة العيد المختلفة والألعاب المستوحاة من أبطال وشخصيات الكارتون المفضلة لديهم، وفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ولإضفاء المزيد من البهجة والترفيه، ستوفر آي إم جي عالم من المغامرات في فترة العيد أجواء عربية تقليدية، وستقدم لزوارها أنشطة مثيرة تشمل عروض ديناصور حية، وأول ظهور حي لكامل الشخصيات المفضلة في كارتون نتورك بما في ذلك مختبر دكستر وجوني برافو وفتيات القوة وغيرها، هذا بالاضافة إلى الرقصات الاحتفالية، والرسم على الوجه، ومنطقتين مخصصتين لمحبي الأفلام مزودة بالكراسي المريحة ليتمكن الزوار من مشاهدة أفلامهم المفضلة من كارتون نتورك ومارفل.

وفي هذا الصدد، قال لينارد أوتو الرئيس التنفيذي لآي إم جي عالم من المغامرات: "يأتي العيد للاحتفال والاجتماع مع العائلة والأصدقاء، ونحن في آي إم جي عالم من المغامرات نرحب بالزوار من جميع الأعمار لمشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة والاستمتاع بالعروض والبرامج الترفيهية المثيرة التي نقدمها خلال هذه الفترة." وسيتم توفير حافلات نقل منتظمة ومجانية للسياح بين الوجهة الترفيهية وعدد من الفنادق في دبي.

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