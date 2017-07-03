"حرارة" يوليو تؤجل دفن الموتى في الكويت

أعلنت بلدية الكويت، اليوم الإثنين، تغيير مواعيد تشييع جثامين الموتى في الفترة المسائية لتكون بعد صلاة العشاء، بدلاً من صلاة العصر، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ووفق وكالة الأناضول، قال مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية فيصل العوضي، في تصريح له، إن اتخاذ تلك الخطوة يأتي حرصاً على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجثامين والصلاة عليها ودفنها.

وأوضح أن مواعيد دفن الموتى صباحاً "لن تتغير وستكون كالمعتاد الساعة التاسعة"، مبيناً أنه خلال شهر رمضان الفضيل تم دفن عدد 143 جثماناً بجميع المقابر خلال الفترة المسائية.