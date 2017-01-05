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بعد تورطهن في مشاجرة دامية.. جامعة سعودية تفصل عشرات الطالبات

أريبيان بزنس
الخميس، 5 يناير 2017
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بعد تورطهن في مشاجرة دامية.. جامعة سعودية تفصل عشرات الطالبات

أصدرت جامعة بنات سعودية عقوبات مشددة بينها الفصل النهائي على عشرات الطالبات المتورطات في مشاجرة دامية شهدتها الجامعة أواخر الشهر الماضي وتعد الأكبر من حيث المشاركات فيها والأعنف في تاريخ جامعات البنات في المملكة.

 

وكانت جامعة الطائف غرب المملكة، قد شهدت مشاجرة جماعية كبيرة بين مجموعة من الطالبات في كُليتي "الحوية والفيصلية" نتج عنها إصابات لبعضهن نقلن على إثرها إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

 

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنها قررت فصل 9 طالبات نهائياً من الجامعة مع عدم عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة أو أية جامعة سعودية أخرى مستقبلاً، وإيقاف تأديبي لسبع طالبات مدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن بالعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف.

 

 وتضمنت العقوبات التي أصدرتها لجنة تحقيق خاصة بالحادثة، إيقاف تأديبي لـ 10 طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن بالعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، فضلًا عن إنذار 8 طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.

 

وقالت الجامعة إن هذه القرارات تأتي بعد الانتهاء من جمع ملابسات وأسباب المشاجرة التي جرت بين الطالبات، وبعد نتائج التحقيق التي تقدمت بها الجهات المعنية.

 

ولم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت الطالبات إلى الدخول بتلك المشاجرة.

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