فيديو: مسلح مقنع يسطو على 7 صيدليات شرقي الرياض بيوم واحد

قالت صحيفة سعودية إن شاباً مقنعاً يحمل سلاحاً نارياً نفذ صباح اليوم الأربعاء نحو ٧ عمليات سطو مسلح على صيدليات في شرقي العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن مقاطع فيديو رصدت مشاهد لبعض عمليات السطو حيث يدخل الجاني الذي يستقل سيارة كاديلاك -يتوقع أنها مسروقة- إلى الصيدليات بشكل عادي قبل أن يشهر سلاحه، ويرغم العاملين على تسليمه المبالغ المالية.

وأضافت أن الجهات الأمنية ودوريات الأمن تلقت بلاغات عن تلك الجرائم فيما تجري التحريات عن الجاني مع توقعات بالإطاحة به قريباً.

لمشاهدة مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يسطو بالسلاح على إحدى الصيدليات يرجى الضغط هنا