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السعودية تفتح محاكمها مساءً لتزويج من لا ولي لها والمعضولات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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السعودية تفتح محاكمها مساءً لتزويج من لا ولي لها والمعضولات

أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تعميم ما أقره وزير العدل وليد الصمعاني في كافة المحاكم، بأنه في حال طلب الخُطاب إجراء عقد النكاح في أوقات الدوام الرسمي، فإن لرئيس المحكمة تكليف أحد القضاة بإجراء العقد في المحكمة خارج أوقات الدوام الرسمي إذا لم يكن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في الفترة المسائية.

 

وجاءت موافقة الوزير بعد اقتراح عدد من القضاة شاركوا في برنامج "العنف الأسري" المنعقد في الرياض، تضمن إجراء عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت الدوام الرسمي، في حال امتناع الخاطب من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي.

 

ويعاني المجتمع السعودي من ظاهرة العنوسة، وتقدر تقارير عدد العانسات السعوديات بنحو مليوني فتاة في حين تقدر تقارير أخرى بأن أعدادهن تصل إلى أربعة ملايين فتاة.

 

أما فيما يتعلق بقضايا الفتيات المعضولات، يشير تقرير سابق إلى ارتفاع عدد دعاوى العضل لمواطنات سعوديات رفض أولياء أمورهن تزويجهن من 304 قضية في العام 2012 إلى 382 قضية في 2013 بمعدل قضية واحدة كل يوم.

 

 

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