بحجة أدائه للصلاة.. هروب سجين من حافلة ترحيل في السعودية

تمكن سجين من جنسية إفريقية، مساء اليوم الأحد، من الهرب من حافلة السجن في محافظة أملج بمنطقة تبوك شمال غرب السعودية أثناء نزوله منها بحجه أدائه للصلاة حتى اختفى عن الأنظار.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن السجين متهم بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل في المملكة وأنه لا يزال البحث عنه جارياً من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتم الاستعانة بفرق من الدفاع المدني لإضاءة الجبل بواسطة سيارات مجهزة لهذا الأمر.
وتقوم السلطات السعودية بترحيل الوافدين الأجانب المخالفين للوائح والأنظمة إلى خارج المملكة.المزيد من أخبار السعودية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : أكبر 10 مشاريع تحت الإنشاء في دبي 2016 | إنشاءات | أريبيان بزنس
التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس