بحجة أدائه للصلاة.. هروب سجين من حافلة ترحيل في السعودية

تمكن سجين من جنسية إفريقية، مساء اليوم الأحد، من الهرب من حافلة السجن في محافظة أملج بمنطقة تبوك شمال غرب السعودية أثناء نزوله منها بحجه أدائه للصلاة حتى اختفى عن الأنظار.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن السجين متهم بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل في المملكة وأنه لا يزال البحث عنه جارياً من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتم الاستعانة بفرق من الدفاع المدني لإضاءة الجبل بواسطة سيارات مجهزة لهذا الأمر.

وتقوم السلطات السعودية بترحيل الوافدين الأجانب المخالفين للوائح والأنظمة إلى خارج المملكة.