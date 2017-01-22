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مواطن سعودي يهنئ ترامب بصحيفة محلية وتويتر يشتعل بـ "#مسلط_يهني_ترامب "

أريبيان بزنس
الأحد، 22 يناير 2017
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مواطن سعودي يهنئ ترامب بصحيفة محلية وتويتر يشتعل بـ "#مسلط_يهني_ترامب "

هنأ مواطن سعودي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عبر نشر إعلان مدفوع الثمن بإحدى الصحف السعودية، اليوم الأحد، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات قسم كبير منها ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكتب المواطن السعودي -الذي عرّف عن نفسه بأنه رجل الأعمال مسلط أبو اثنين السبيعي في إعلانه الغريب المنشور في صحيفة "الجزيرة" باللغتين العربية والإنكليزية- تحت صورة  لترامب "أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار".

 

وحجز "السبيعي" الصفحة الأخيرة كاملة في صحيفة "الجزيرة" وبالألوان والتي يبلغ حجزها بحسب قائمة الإعلانات التي تداولها سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي 76 ألف ريال (حوالي 20.3 ألف دولار).

 

ومن خلال بحث سريع، أجراه محرر أريبيان بزنس المختص بالشأن السعودي، ظهر بأن "السبيعي" -الذي ربما يكون بالفعل رجل أعمال- هو شاعر شعبي، وله متابعين كثر في صفحته الشخصية على موقع تويتر.

 

وكعادة السعوديين، دشن مغردون في تويتر وسما حمل اسم (#مسلط_يهني_ترامب) وتداولوا التعليقات حول الحادثة.

 

ونشر مغرد يدعى "عادل العنزي" صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكتب إلى جانب الصورة "آييييه، هذي أخرتها يامسلط؟ ولا حتى تودعني".

 

وكتب المغرد عبدالله السبيّل إلى جانب صورة تظهر "أوباما" باكياً "#مسلط_يهنئ_ترامب حتى مع السلامة مافيه يا مسلط".

 

في حين قال المغرد عادل _الشايم ممازحاً "يقولون شريك ترمب في كذا مشروع... #مسلط_يهني_ترامب".

 

وتساءل حساب يدعى "هاشتاق السعودية" قائلاً "هل كانت تهنئة عفوية أم تسويق ذكي. #مسلط_يهنئ_ترامب".

 

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