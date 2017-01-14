15 عاما سجناً لسعودي متهم باغتصاب ابنه وابنته

أصدرت محكمة سعودية حكماً يقضي بالسجن 15 عاماً و1500 جلدة لمواطن سعودي اتهم بالتحرش واغتصاب ابنه وابنته القاصرين.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر إن "دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية بجدة تلقت ملف قضية أب اتهمه ابنه القاصر (14 عاماً) بالاعتداء عليه واغتصابه، وكذلك اغتصاب أخته (13 عاماً) بالقوة، وتكرار الفعل بهما".

وقال المصدر إن القضية بدأت عندما تقدم ابن المتهم بشكوى إلى الشرطة زعم فيها أن والده يعتدي عليه وعلى أخته، فأحيل الطفلان إلى المستشفى لإجراء الكشف "عليهما، وذكر التقرير الطبي أنه لم يتبين وجود أي آثار أو إصابة حديثة بعموم الجسد كمظهر عنف أو مقاومة حديثين، أو ذات دلالة خاصة، وكان الفحص الموضعي سلبياً لأي مظهر اغتصاب جنسي، إلا أن هذا لا ينفي تعرض المذكورين لإيذاء جنسي متكرر على فترات متباعدة".

وأوضح أن "لائحة الادعاء التي رفعت إلى المحكمة تضمنت أن الابن أفاد أثناء التحقيقات أنه تعرض للاغتصاب الجنسي من أبيه عدة مرات، وأن المرة الأولى كانت قبل 5 سنوات، ومن ثم أخذ يكرر ذلك بعد مرور سنوات، وتضمنت أقوال الفتاة أن أباها اعتدى عليها عدة مرات وهي نائمة، وكان أولها قبل سنتين".

وأشار إلى أن المدعي العام طالب بتطبيق حد الحرابة على الجاني. ولفت إلى أن "ناظر القضية واجه الأب بأقوال ابنه وابنته، فاعترف على الفور بالتحرش بهما دون اغتصابهما، فطلب ناظر القضية تأجيل النطق بالحكم حتى تتم دراسة أوراق القضية مرة أخرى".

وقال إن "الدائرة التعزيرية الأولى ذكرت أن نظام الإجراءات الجزائية النافذ بموجب المادة رقم 158 ينص على أنه لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وأن عليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه، ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، لذلك رأت أن حد الحرابة لا ينطبق على الوقائع الثابتة بحق المدعى عليه، ولأن وجود الشبه ينقص الجريمة، والحد لا يتجزأ، رأت أن تبطل الحد لعدم كفاية الأدلة الموجبة له، وتنقص العقوبة".

وأضاف أن "ناظر القضية قال إن المدعى عليه أقر قضائياً بما اتهم به، وتمت المصادقة عليه شرعاً، وذلك يؤكد تحرشه الجنسي بابنه وابنته القاصرين، لذلك قررت المحكمة بالأغلبية الحكم عليه تعزيراً بالسجن 15 عاماً مع جلده 1500 جلدة توزع على 30 دفعة كل منها 50 جلدة".