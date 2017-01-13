سعودي يقتل شقيقه بمسدس

قتل مواطن سعودي شقيقه، مساء أمس الخميس، إثر مشاجرة بينهما في مدينة الخبر شرق المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس، تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه، حيث وُجِد متوفياً جراء تعرّضه لطلق ناري بالكتف.

وقال "الرقيطي" إن الاستجوابات الأولية تشير إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه -المسعف- إثر خلاف عائلي سابق؛ أسفر عن إصابة المجني عليه بطلقٍ ناري أودى بحياته، وتعرّض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة، حيث تمّت إحالته -على إثرها- لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه.

وأضاف أن المختصّين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وذلك تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وكعادتها عندما يكون أبطالها سعوديين، لم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت بالشقيقين إلى المشاجرة التي انتهت بجريمة.