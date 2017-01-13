Arabian business
نمط الحياة

سعودي يقتل شقيقه بمسدس

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
سعودي يقتل شقيقه بمسدس

قتل مواطن سعودي شقيقه، مساء أمس الخميس، إثر مشاجرة بينهما في مدينة الخبر شرق المملكة.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس، تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه، حيث وُجِد متوفياً جراء تعرّضه لطلق ناري بالكتف.

 

وقال "الرقيطي" إن الاستجوابات الأولية تشير إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه -المسعف- إثر خلاف عائلي سابق؛ أسفر عن إصابة المجني عليه بطلقٍ ناري أودى بحياته، وتعرّض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة، حيث تمّت إحالته -على إثرها- لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه.

 

وأضاف أن المختصّين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وذلك تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.

 

وكعادتها عندما يكون أبطالها سعوديين، لم تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت بالشقيقين إلى المشاجرة التي انتهت بجريمة.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: فصل موظفة بنك بسبب جمالها الجذاب

فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

فيديو: القبض على فتيين سعوديين سرقا حقيبة امرأة

فيديو يظهر كيف قتل الأمن السعودي "إرهابيين خطيرين" في الرياض

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

"أوبرا دبي" تحتضن نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش 2017 يونيو المقبل

فيديو: فصل موظفة بنك بسبب جمالها الجذاب

لأول مرة .. الإمارات تستضيف الجولة العالمية للسيارات الكهربائية 29 يناير

فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصر ترفع أسعار بعض الأدوية بعد هبوط العملة

وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار عن 82 عاما

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »