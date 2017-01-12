فيديو: فصل موظفة بنك بسبب جمالها الجذاب

قالت مواطنة أمريكية إنه تمت إقالتها من بنك "سيتي بنك" الأمريكية الذي كانت تعمل فيه بسبب جاذبيتها وجمالها الفائق.

ووفقاً لتقارير أمريكية، عندما قدمت ديبرالي لورينسانا (33 عاماً) إلى "سيتي بنك" وتوظفت فيه سنة 2008، قام رئيسها بالتحرش اللفظي تجاهها بسبب لبسها المغري.

وقالت ديبرالي إنها كانت ترتدي ملابس لائقة للعمل. ولكن إدارة البنك أشارت إلى أن ملابسها الضيقة والتنانير القصيرة تغري الموظفين الذكور وتلهيهم عن العمل. ومنعوها من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس الضيقة التي تظهر مفاتنها، بالرغم من ارتداء الموظفات الأخريات لنفي الملابس.

وبعد أن غيرت عملها إلى القسم الآخر، تكررت نفس الملاحظات للباسها، ما أدى إلى فصلها من البنك، فتوجهت إلى المحكمة بشكوى ضد البنك بحجة فصلها غير العادل القائم على العنصرية الجنسية.

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