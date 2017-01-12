Arabian business
نمط الحياة

فيديو: فصل موظفة بنك بسبب جمالها الجذاب

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: فصل موظفة بنك بسبب جمالها الجذاب

قالت مواطنة أمريكية إنه تمت إقالتها من بنك "سيتي بنك" الأمريكية الذي كانت تعمل فيه بسبب جاذبيتها وجمالها الفائق.

 

ووفقاً لتقارير أمريكية، عندما قدمت ديبرالي لورينسانا (33 عاماً) إلى "سيتي بنك" وتوظفت فيه سنة 2008، قام رئيسها بالتحرش اللفظي تجاهها بسبب لبسها المغري.

 

وقالت ديبرالي إنها كانت ترتدي ملابس لائقة للعمل. ولكن إدارة البنك أشارت إلى أن ملابسها الضيقة والتنانير القصيرة تغري الموظفين الذكور وتلهيهم عن العمل. ومنعوها من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس الضيقة التي تظهر مفاتنها، بالرغم من ارتداء الموظفات الأخريات لنفي الملابس.

 

وبعد أن غيرت عملها إلى القسم الآخر، تكررت نفس الملاحظات للباسها، ما أدى إلى فصلها من البنك، فتوجهت إلى المحكمة بشكوى ضد البنك بحجة فصلها غير العادل القائم على العنصرية الجنسية.

 

لمشاهدة تقرير مصور حول الحادثة يرجى الضغط هنا

 

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: الصين تفتتح أضخم ممشى عائم

فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

فيديو: القبض على فتيين سعوديين سرقا حقيبة امرأة

فيديو: مقتل 4 جنود اسرائيليين في عملية دهس ونتنياهو يتهم داعش

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

لأول مرة .. الإمارات تستضيف الجولة العالمية للسيارات الكهربائية 29 يناير

فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

الفيفا يوافق على زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48

رسمياً: فرق الفيفا في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إيفولف تطلق حملة لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط

كيف سيسعى خصوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لعزله من منصبه﻿

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »