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فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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فيديو: السعوديون يبدأون في سماع أصوات العصافير قبيل الفجر بدءاً من الأربعاء

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن المملكة العربية السعودية تودع اليوم الثلاثاء موسم المربعانية وتستقبل غداً الأربعاء موسم الشبط والذي يمتد 26 يوماً.

 

وعبر حسابه على موقع سناب شات، قال "الزعاق" إنه خلال هذه الأيام نبدأ في سماع أصوات زقزقة العصافير، وذلك قبل أذان الفجر، موضحاً أن الأهالي قديماً يطلقون عليها المبشرات؛ لأنها دلالة على بداية الربيع.

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه من علامات دخول موسم الشبط ‏تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب وانبعاث البرودة من وجه السماء. ‏‏

 

ويسمى الشبط في الخليج بـ "برد البطين"؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد أي وسط الشيء.

 

ويشتد البرد في العراء أول الشبط لا سيما في الصباح الباكر وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء.

 

وأضاف "الزعاق" أن سبب تسمية هذه الأيام بالشبط نسبةً إلى الشهر السرياني "شباط"، فهو يقع فيه، حيث يحتوي الشبط على نجمين أولها "النعايم"، وسُمّيت بالنعايم نسبةً إلى حمر النَعَم (الإبل).

 

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر شرح الدكتور خالد الزعاق يرجى الضغط هنا

 

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