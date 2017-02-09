فصل ومعاقبة سائق أجنبي شتم على السعوديات واستعمل ألفاظ بذيئة

أعلنت هيئة النقل العام السعودية، أمس الأربعاء، التعرف على هوية سائق غير سعودي يعمل مع تطبيق شهير لخدمة التوصيل بالسيارات بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للسائق يسب السعوديات بألفاظ بذيئة.

وقالت الهيئة "تعرفنا على سائق غير سعودي متعاون في شركة تطبيقات أساء التعامل مع عميلة بألفاظ بذيئة وانتشر المقطع في مواقع التواصل".

وأكدت أنها عاقبت "السائق بغرامة مادية وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة.. كما خاطبنا الجهات الأمنية ومكتب العمل لمخالفته نظام العمل".

وقررت هيئة النقل معاقبة الشركة بغرامة مالية، وأرجعت ذلك إلى "تشغيلها سائق غير سعودي بسيارته الخاصة في مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها".

وكانت هيئة النقل العام السعودية حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة مع شركات التطبيقات وتتوعدهم بغرامات تصل لـ5000 ريال.