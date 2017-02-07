عضو في مجلس الشورى تطالب بتوظيف النساء في هيئة الأمر بالمعروف

طالبت عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) خلال جلسته اليوم الثلاثاء بتوظيف العنصر النسائي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سابقة هي الأولى من نوعها.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير "الهيئة" للعام 1436/ 1437هـ، حيث طالبت إحدى العضوات بأن تقوم الهيئة بالالتفات إلى المنكرات الأخرى كالرشوة، مؤكدة أهمية "‏الهيئة" في تثقيف المجتمع، وطالبت أخرى بتوظيف العنصر النسائي في ‏عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي، وبسرعة الرد على ما يتداول عنها.‎

وطالبت اللجنة في توصياتها "الهيئة" بالتعاون مع الجهات الحكومية في مجال عملها، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة منها في تطويرها.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

ويقوم رجال هيئة الأمر بالمعروف أو ما يعرف بالشرطة الدينية، إعلامياً، بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية، ويطوفون شوارع المملكة بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.