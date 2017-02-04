قطع يد سعودي سرق صراف وأتلف كاميرات "ساهر"

قضت محكمة سعودية بإقامة حد السرقة على جاني سعودي تورط في سرقة مبلغ 1.7 مليون ريال من صراف أحد البنوك وإتلاف أجهزة نظام "ساهر" المروري ومقاومته لرجال الأمن خلال محاولة القبض عليه وإشهاره لسلاح أبيض في وجوههم وطعنه لأحدهم.

ونص حكم المحكمة الجزائية في المدينة المنورة على إقامة حد السرقة بالجاني وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وهي العقوبة الشرعية للسارق في الدين الإسلامي.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن القضية تعود إلى مطلع العام الماضي، حينما تلقت عمليات دوريات الأمن بلاغاً من مواطنين بقيام شخص بإتلاف أجهزة "ساهر" أمام المارة، وتكسير خزينة صراف أحد البنوك في مخطط المطار والاستيلاء على خمسة صناديق تحوي مبالغ مالية، إذ باشرت الجهات الأمنية الحادثة وتحفظت على الأموال المسروقة، ولاحقت الجاني إلى أن احتمى في أحد المساكن، وتمت السيطرة عليه قبل أن يحاول مباغتة أحد رجال الأمن بطعنه بسكين كانت بحوزته.

وانتهت التحقيقات إلى اعترافه بأنه قام بتكسير كامرتين لنظام "ساهر"، وصراف، والاستيلاء على خمسة صناديق، وأنه حاول طعن رجال الأمن بسكين كانت بحوزته، علاوة على تعاطيه المخدرات منذ ثلاث سنوات.

ولا تنفذ السعودية قطع اليد في حالات السرقة إلا في حالات نادرة وخاصة في السنوات الأخيرة.