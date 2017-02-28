أمريكا تقبض على ابن محمد علي كلاي ويسألونه إن كان مسلماً أم لا؟

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامي نجل أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي صرح بأن السلطات بأحد المطارات الأمريكية احتجزته بداية الشهر الجاري ساعتين كاملتين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أذاعت محطات التلفزة الأمريكية "إن بي سي نيوز" و"يو إس إيه توداي" السبت نقلا عن المحامي وصديق العائلة كريس مانسيني أن سلطات الهجرة سألته إن كان مسلماً أم لا.

وأضافت التقارير أن محمد علي الابن يعيش في فلوريدا وكان بصحبة والدته خليلة كاماتشو -علي وهي الزوجة السابقة لبطل الملاكمة محمد علي الذي توفي العام الماضي حيث كانا يحضران حفلة في جامايكا.

وأوضح المحامي مانسيني لوسائل الإعلام أنه لدى عودة موكله يوم 7 فبراير/شباط الماضي أوقفته السلطات في مطار فورت لاوديردال-هوليوود. وأطلقت السلطات سراح والدته كاماتشو علي بعد أن أطلعت كاماتشو السلطات على صورة لها مع زوجها السابق.

أما نجلها فلم تكن معه مثل هذه الصورة، ما دفع السلطات لاحتجازه ساعتين ثم سألوه مراراً "من أين أتيت باسمك هذا؟" و"هل أنت مسلم؟"، وعندما أجاب محمد علي الابن بنعم سأله رجال الشرطة عن دينه ثانية ومكان ولادته.

وولد محمد علي الابن في فيلادلفيا ويحمل الجنسية الأمريكية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحامي وصف الواقعة بأنها دليل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إبعاد المسلمين عن الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الجمهوري ترامب أصدر خلال الشهر الماضي قراراً تنفيذياً بمنع سفر رعاياً سبع دول ذات أغلبية مسلمة، إلا أن المحاكم الأمريكية جمدت القرار مؤقتاً.

وقال ترامب نفسه إن المرسوم ليس موجهاً ضد ا لمسلمين، وإنما يهدف إلى اكتشاف المتشددين الإسلاميين المحتملين لمنعهم من القيام بعمليات إرهابية ومنع سفرهم إلى الولايات المتحدة.