فيديو: مضاربة عنيفة بين نساء ورجال في الحرم المكي

تمكن رجال الأمن السعودي من فض شجار عنيفاً بين مجموعة من الرجال والنساء مقابل الحرم المكي الشريف.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تدخل رجال الأمن، وأظهر الفيديو مجموعة من النساء اللواتي يبدو أنهن متسولات أفريقيات يتشاجرن مع رجال، حيث تبادلوا الضرب المبرح مع الرجال، وسط حشد كبير من المواطنين والمارة في المكان.
وانتهى العراك بتدخل رجال الأمن وفضه، فيما يبدو أن المكان الساحة الخارجية للحرم المكي.
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