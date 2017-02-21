السعودية: تذكرة حفلة عمر خيرت تعادل 3 رحلات دولية مع الإقامة

قالت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن قيمة تذكرة الدخول لحفل الموسيقار المصري عمر خيرت التي تصل إلى 2200 ريال (587 دولار) تعادل تكلفة الإقامة ثلاث ليال في فنادق أربع أو خميس نجوم لثلاث وجهات سياحية مرغوبة لدى السعوديين مثل جورجيا ومصر وسريلانكا بالإضافة إلى تذاكر الذهاب والعودة.

ونقلت صحيفة "مكة" اليومية عن نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودي محمد المعجل إن ارتفاع سعر التذكرة مقارنة بسعرها في دبي، والقاهرة، والمبالغة في أسعار تذاكر دخول الفعاليات التي تدعمها هيئة الترفيه سينعكس سلباً على صناعة الترفيه الداخلي الناشئة حديثا، وسيؤدي لعزوف الناس عن الفعاليات، نظراً للتكلفة التي لا تناسب الأسر متوسطة الدخل.

وأضاف "المعجل" أن هيئة الترفيه لا تتدخل في تحديد الأسعار، لأنها من اختصاص الجهة المنظمة للفعالية، ويجب الموازنة بين كلفة التذكرة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها كيف أن سعر تذكرة حفلة عمر خيرت تعادل تكلفة 3 رحلات دولية مع الإقامة على الشكل التالي:

قيمة تذكرة حفلة موسيقية في السعودية تساوي كلفة السفر لثلاثة أيام للخارج

جميع رحلات السفر ذهاباً من 26 فبراير والإياب 1 مارس/آذار

الكلفة الكلية 2258 ريالاً من الرياض إلى كولومبو عبر طيران العربية

- قيمة التذكرة ذهاب وإيابا 1252 ريالاً

- الإقامة 3 ليال في فندق 4 نجوم في مدينة بنتوته على شاطئ المحيط الهندي

- فندق بينتوتا بيتش من سينامون 1006 ريالات.

الكلفة الكلية 1850 ريالاً من الدمام إلى تبليسي في جورجيا عبر طيران فلاي دبي

- سعر التذكرة 1017 ريالاً

- إقامة لـ3 ليال في فندق بيتسي 833 ريالاً

الكلفة الكلية 2224 ريالاً من جدة إلى القاهرة عبر طيران ناس

- التذكرة بـ941 ريالاً

- الإقامة 3 ليال بفندق إنتركونتننتال سمير أميس القاهرة 1283 ريالاً

عمر خيرت يحيي أول حفل موسيقي في السعودية

وكان الموسيقار المصري عمر خيرت أعلن قبل أيام أنه يستعد لإحياء أول حفل موسيقي في السعودية، بعد أن تلقى دعوة من قبل هيئة الترفيه السعودية.

وقال خيرت إن وكيل أعماله تلقى اتصالاً من المملكة للتنسيق حول إقامة حفلة في السعودية، تعد الأولى من نوعها، وإنه وافق فور إبلاغه.

وكان الموسيقار المصري أهدى مقطوعة موسيقية خاصة بالمملكة في حفل أقامه بجامعة القاهرة في إبريل/نيسان 2016 بعنوان "من شعب مصر إلى السعودية".

ووفقاً لوسائل إعلام، أعلن السفير ناصر حمدي سفير مصر لدى السعودية، في وقت سابق، إن الجانبين المصري والسعودي اتفقا خلال افتتاح مهرجان الجنادرية الثقافي، الذي انتهى قبل أيام، على إقامة أول حفل موسيقي بالمملكة يحييه الفنان عمر خيرت.