جازية الظنحاني رئيساً تنفيذياً لمجلس دبي للتصميم والأزياء

أعلن مجلس دبي للتصميم والأزياء، اليوم، تعيين السيدة جازية الظنحاني رئيسا تنفيذيا للمجلس؛ وذلك بهدف دعم جهود المجلس الرامية إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي لأن تصبح دبي عاصمة عالمية لقطاع التصميم والمنتمين إليه.

كانت جازية قد انضمت إلى فريق عمل مجلس دبي للتصميم والأزياء مطلع عام 2016 في منصب المدير التنفيذي لبرامج تنمية القطاع والتسويق، حيث سخرت خبرتها التي اكتسبتها على مدار العقدين الماضيين للنهوض بمهامها الإدارية والتنفيذية، ولعبت دوراً محورياً في صياغة مهام ورؤية المجلس لإرساء قواعد راسخة لقطاع التصميم في دبي. وأشرفت جازية على تطوير مشاريع وبرامج عدة كان آخرها الإعلان عن برامج التدريب المهني للمصممين الشباب. وشغلت جازية الظنحاني قبل انضمامها إلى المجلس، عدداً من المناصب القيادية والإدارية لدى كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة سمارت سيتي وشركة إعمار العقارية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة أمينة الرستماني، رئيس مجلس دبي للتصميم والأزياء: "يسعدنا اليوم الإعلان عن اختيار جازية الظنحاني لمنصب الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء، وذلك لما تتمتع به من خبرات في مجال التسويق والإدارة، وإننا على يقين أن جازية ستستثمر خبراتها في الارتقاء بمهام المجلس، وأنها ستكون مصدر إلهام لفريق العمل. لعبت جازية دوراً حيوياً خلال فترة عملها السابقة في مجلس دبي للتصميم والأزياء، حيث ساهمت في تنفيذ خطط ومهام المجلس والتي كان آخرها إطلاق جامعة دبي للتصميم والابتكار. نتمنى لجازية التوفيق في منصبها الجديد، ونتطلع دائماً إلى مواصلة مساهماتها المتميزة في توفير فرص ومنصات فاعلة لاستكشاف وإبراز مواهب التصميم محلياً ودوليا".

ومن جانبها، قالت جازية الظنحاني: "ساهم مجلس دبي للتصميم والأزياء في الإرتقاء بمكانة دبي إلى مصاف العواصم الرئيسية في قطاع التصميم، وسنحرص على اغتنام هذا النجاح خلال عام 2017، لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التصميم في دبي. كما سنعمل على إطلاق المبادرات المساندة والداعمة للمصممين الناشئين لمساعدتهم على بناء مسيرتهم المهنية، وتطبيق الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق رؤية المجلس لبناء مجتمع من المصممين يمتلكون المقومات والقدرات التي تؤهلهم في توسيع نطاق أنشطتهم محلياً وعالمياً".



