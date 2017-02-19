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استقرار سوق المجوهرات والألماس في 2016 بفضل محافظة السوق الأمريكية على مكانتها

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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استقرار سوق المجوهرات والألماس في 2016 بفضل محافظة السوق الأمريكية على مكانتها

أفادت النتائج الصادرة عن التقرير السنوي السادس لسوق الألماس والمجوهرات العالمية، الذي أعده مؤخراً "مركز أنتويرب العالمي للألماس" (AWDC) و"بين آند كومباني"، بأنّ قطاع الألماس العالمي سجّل أداءاً جيداً نسبياً خلال العام 2015، في ظل نمو مبيعات التجزئة من الألماس والمجوهرات بمعدل 3% عند أسعار الصرف الثابتة. وبالمقابل، أدى انخفاض قيمة العملة في العام 2016 وتباطؤ الطلب في الصين إلى تراجع الإيرادات العالمية بحوالي 2% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي. وبالمثل ضمن قطاع معالجة وتخزين ونقل الألماس، انخفضت الإيرادات بالدولار الأمريكي بنسبة 2%، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الألماس الخام بما يقارب 24%. ويعود الانخفاض الحاصل بالدرجة الأولى إلى تراجع حجم طلبات الشراء ضمن قطاع قطع وصقل الألماس وطرح نحو 5 مليار من المخزون ضمن أسواق التصنيع.

وأظهر سوق المجوهرات والألماس استقراراً نسبياً في العام 2016، الذي حافظت خلاله السوق الأمريكية على مكانتها باعتبارها محركاً رئيسياً للمبيعات العالمية، لا سيّما مع استفادة تجار التجزئة من الطلب القوي من المشترين من الطبقة المتوسطة. وبالمقابل، واصلت الصين العظمى إعادة التوازن في الوقت الذي ساهمت الديناميكية الإيجابية العالمية لأسواق البر الرئيسي الصيني في تعويض تباطؤ التدفق السياحي إلى هونغ كونغ وماكاو. وأدى التحول في الإنفاق السياحي إلى فوائد ملموسة ضمن الأسواق الأوروبية واليابانية، الأمر الذي انعكس على نمو الاستهلاك الإيجابي بالعملات المحلية. وفي الهند، ساهمت التركيبة السكانية القوية، وخاصة الطبقة الوسطى المتنامية، في دعم الأرباح الإيجابية. ولكن، لم تستطع هذه الاتجاهات الإيجابية مجاراة الدولار الأمريكي القوي، مما قاد الأسواق العالمية إلى تحقيق معدلات نمو سلبية.

وأظهرت نتائج التقرير انخفاضاً في إيرادات قطاع القطع والصقل بنحو 2% في العام 2015 بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الألماس والمجوهرات، والذي أدى إلى زيادة مخزون تجار التجزئة. وتسببت المعطيات السائدة في توجه قطاع معالجة وتخزين ونقل الألماس نحو تخفيض كميات شراء الألماس الخام وتفريغ فائض المخزون المتراكم خلال عامي 2013 و2014. وأدت هذه الخطوة، جنباً إلى جنب مع تباطؤ الطلب، إلى انخفاض في أسعار الألماس المصقول بحوالي 10% في العام 2015. واستجاب منتجو الألماس الخام للتحديات التي تواجه العملاء، ليتجهوا نحو خفض الإنتاج وزيادة مستويات المخزون واعتماد شروط شراء أكثر مرونة، في الوقت الذي تم فيه تخفيض أسعار الألماس الخام.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد قالت أوليا لينده، شريك في "بين آند كومباني" ومؤلف رئيسي للتقرير: "شهد قطاع المجوهرات وقطاع معالجة وتخزين ونقل الألماس استقراراً نسبياً خلال العام 2015، إلاً أنّ قطاع إنتاج الألماس الخام أظهر اتجاهاً مغايراً بعد أن سجل انخفاضاً مضاعفاً في الإيرادات."

وعلى الرغم من أنّ القطاع يتجه نحو قيادة مسيرة نمو متواضعة نسبياً، إلاّ أنه لا يزال هناك العديد من التحديات لا سيّما على صعيد تأمين التمويل ضمن قطاع معالجة وتخزين ونقل الألماس وتباطؤ الاستهلاك في الصين، فضلاً عن المعوقات المتزايدة نتيجة المنافسة من الألماس المزيف والمركب. ومع ذلك، فإن العدد الكبير والقدرة الشرائية المتزايدة لجيل الألفية، الجيل من مواليد الحقبة الزمنية الممتدة بين 1980 و2000، إلى جانب الركائز المتينة للاقتصاد الكلي ستمثل بمجملها دوافع قوية لتعزيز الآفاق الإيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأجرت شركة "بين آند كومباني" و"مركز أنتويرب العالمي للألماس" استبيان شمل أكثر من 1500 شخص من جيل الألفية في الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية حيث وجدت أن هؤلاء يتشابهون مع الأجيال السابقة من حيث مستويات حجم الإنفاق الحالي والمستقبلي والمواقف الإيجابية تجاه المجوهرات المصنوعة من الألماس. وبلغ عدد سكان هذه الدول من جيل الألفية ما مجموعه 900 مليون في العام 2015، ووصل إجمالي دخلهم ما يقارب 8 تريليون دولار. ويشكل هؤلاء مجتمعين رابع أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 16 تريليون دولار، أو ما يعادل 38% من إجمالي الدخل بحلول العام 2030. وكما هو الحال مع الأجيال السابقة، قام هؤلاء بتصنيف المجوهرات من بين تفضيلاتهم فيما يتعلق بالهدايا، حيث جاء هذا الخيار أولاً في كل من الصين والهند وثالثاً في الولايات المتحدة بعد النقود والإلكترونيات.


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