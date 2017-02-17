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أضواء على الأرصفة لمنع حوادث "مدمني الهواتف الذكية"

أريبيان بزنس
الجمعة، 17 فبراير 2017
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أضواء على الأرصفة لمنع حوادث "مدمني الهواتف الذكية"

وضعت مدينة هولندية أضواء على الأرصفة المخصصة للمشاة لمساعدة الأشخاص الذين لا يرفعون أعينهم عن هواتفهم الذكية على عبور الطرق بأمان.

 

وصُممت خطوط الضوء بطريقة تلفت أنظار الأشخاص الذين ينظرون في هواتفهم، كما يتغير لون الضوء ليتناسب مع إشارات المرور.

 

وحسب موقع بي بي سي بالعربية، قال كيس أوسكام، عضو بالمجلس المحلي للمدينة، إن الهوس بالألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي جاء "على حساب الاهتمام بحركة المرور".

 

 

لكن الجمعية الهولندية للسلامة المرورية "في في إن" قالت إن الفكرة تعد "مكافأة على السلوك السيئ".

 

 

وقال خوسيه دي يونغ، عضو بالجمعية: "إنها ليست فكرة جيدة أن تساعد مستخدمي الهواتف المحمولة على النظر في هواتفهم."

 

 

وأضاف: "نحن لا نريد أن يستخدم الأشخاص الهواتف خلال تعاملهم مع حركة المرور، حتى أثناء المشي. يجب على الناس أن ينظروا حولهم دائما، للتحقق مما إذا كانت السيارات تقف بالفعل خلال الإشارات الحمراء".

 

 

وركبت الأضواء بهدف التجربة في نقطة تقاطع واحدة، على مقربة من ثلاث مدارس في مدينة بوديغرافن.

 

 

وتقول الشركة التي طورت هذه التكنولوجيا إنها تأمل في تركيت هذه الخطوط الضوئية في مدن أخرى في المستقبل.

 

 

ويجري حاليا اختبار أضواء مماثلة على الأرصفة في مدينة أوغسبورغ الألمانية لمساعدة ما يطلق عليهم اسم "مدمني الهواتف الذكية" في عبور معابر السكك الحديدية.

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