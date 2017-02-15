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نمط الحياة

دبي:أول مفهموم لمهمات ألعاب الهروب الحية في المنطقة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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دبي:أول مفهموم لمهمات ألعاب الهروب الحية في المنطقة
لينا الصاحب، الشريك الإداري في هِنت هَنت دبي.

أطلقت هِنت هَنت دبي اليوم أول مفهموم لمهمات ألعاب الهروب الحية في الشرق الأوسط، على خلاف أية ألعاب هروب أخرى، وستكون لسمة الغواصة Submarine مهمتين مختلفتين في غرفة واحدة، مما يسمح بلعبها مرتين.


سيحظى اللاعبون بتجربة الشعور على أنهم في غواصة حقيقية وسيتعمقون في بحر من الألغاز والأسرار للهروب في الوقت المناسب. ومع فكرة الغرق تحت الماء في غواصة ذات آلية عالية، تحولت فكرة لعبة الهروب إلى مهمة الهروب.


وعن هذا الإطلاق تقول لينا الصاحب، الشريك الإداري في هِنت هَنت دبي " تتحدى مهمة الغواصة المهارات في حل المشاكل وسرعة البديهة، إنها واقعية جداً. كما تشجع على بناء علاقات أفضل بين أعضاء الفريق، لإيجاد روح الفريق والقدرة على العمل بشكل جماعي مع بعضهم البعض على اعتباره أمراً ضرورياً لإكمال مهمة الهروب في الوقت المناسب".

 

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيكون أعضاء الفريق المؤلف من 3 إلى 5 أشخاص جزءاً من طاقم غواصة U-53، وسيختارون أحد المهمتين التي يمكن لعبها واحدة تلو الأخرى أم بشكل منفصل كلياً. ففي تحدي توربيدو Torpedo ستختفي الغواصة عن نطاق الرادار، وسيحتاج اللاعبين لمعرفة ما حدث والتحضير لأية تهديدات محتملة، وتتواصل الإثارة في تحدي ديب داون Deep Down حيث يتوقف المحرك عن العمل وتبدأ الغواصة في الغرق عميقاً. ومن خلال 60 دقيقة في متناول اليد ، تكمن المهمة في إعادة تشغيل المحرك والعودة إلى السطح في أقرب وقت ممكن.


تتوفر ثلاثة غرف متطابقة لمهمة الغواصة، مما يمكن مجموعة من الأصدقاء أو فرق الشركات أن يتحدون بعضهم البعض في إكمال المهمة في وقت واحد. كما تتوفر غيرها من مهمات ألعاب الهروب في  هِنت هَنت دبي بما فيهم زن رووم Zen room و جي إمز أوفيس JM’s office.

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