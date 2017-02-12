فيديو: لص يرتدي نقاباً نسائياً يسطو على مركز تجاري شهير بالرياض

أصيب عاملان في مركز تجاري شهير بالعاصمة السعودية الرياض إثر تعرضهما، أمس السبت، لإطلاق نار في سطو مسلح على المركز نفذه لص مجهول الهوية صباح أمس السبت.

واقتحم اللص المجهول سوق الهرم التجاري في شارع العليا العام بالرياض وأصاب عاملين بالسوق، بعد إطلاق النار عليهما واستولى على 28 ألف ریال (حوالي 7.5 ألف دولار).

ونقلت تقارير عن مصادر أمنية إن لصاً يرتدي ملابس نسائية ونقاباً هاجم المركز في الساعة العاشرة من صباح أمس السبت، واشتبك مع عاملين هناك وأطلق النار على أقدامهما وأصابهما بجروح.

وأوضحت المصادر أن المصابين، الذين يحملان الجنسية اليمنية، رفضا في البداية الموافقة على إفراغ محتويات صناديق النقود، لكن بعد إطلاق النار عليهما توجه الجاني لسرقة المبالغ المالية التي تم تحصيلها لمبيعات ساعتين فقط منذ فتح المحل؛ حيث بلغت 28 ألف ریال.

وأضافت أن حالة المصابين مستقرة نافية ما تردّد عن تسجيل وفيات.

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