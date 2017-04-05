السعودية تعدم سورياً تلقى كمية كبيرة من الأمفيتامين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بوافد سوري بعد إدانته في قضية تلقيه كمية كبيرة من الإمفيتامين المحظورة في المملكة.

​وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنَّه تمَّ القبضُ على المدعو فواز محجوب كوركيس -سوري الجنسيَّة- عند قيامه بتلقِّي كميَّة كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتِّهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقِّه صكٌّ شرعيٌّ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العُليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه.

وأكد البيان تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في مدينة الرياض.

وحبوب الأمفيتامين هو الاسم العلمي لحبوب الكبتاجون المشهورة في المملكة.

ويحكم بالإعدام في السعودية -التي تطبق الشريعة الإسلامية- على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.