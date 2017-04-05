Arabian business
نمط الحياة

السعودية تعدم سورياً تلقى كمية كبيرة من الأمفيتامين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تعدم سورياً تلقى كمية كبيرة من الأمفيتامين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بوافد سوري بعد إدانته في قضية تلقيه كمية كبيرة من الإمفيتامين المحظورة في المملكة.

 

​وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنَّه تمَّ القبضُ على المدعو فواز محجوب كوركيس -سوري الجنسيَّة- عند قيامه بتلقِّي كميَّة كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتِّهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقِّه صكٌّ شرعيٌّ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العُليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه.

 

وأكد البيان تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في مدينة الرياض.

 

وحبوب الأمفيتامين هو الاسم العلمي لحبوب الكبتاجون المشهورة في المملكة.

 

ويحكم بالإعدام في السعودية -التي تطبق الشريعة الإسلامية- على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

حالة نادرة في السعودية.. تأجيل تنفيذ حكم إعدام قاتل بعد حضور السياف

من هو رجل الأعمال السعودي الذي قتل داخل منزله بجدة؟

الإعدام لسائق سعودي اعتدى على معلمة وابتزها

السعودية: إعدام 15 شخصاً بتهمة التجسس لحساب إيران

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

"جائزة الشيخ زايد" تسمي المغربي عبد الله العروي "شخصية العام"

إسعاد المجتمع تطلق حملة " التسامح.. سعادة وأمان"

تذوق: مطعم نيزاسوسي لعشاق الرياضة والشواء في دبي

الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : الإعلان عن الفائزين بجائزة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2017

الظهور القاري الأول لمنتخب سيدات الإمارات الوطني لكرة القدم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »