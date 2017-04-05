السعودية تعدم سورياً تلقى كمية كبيرة من الأمفيتامين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بوافد سوري بعد إدانته في قضية تلقيه كمية كبيرة من الإمفيتامين المحظورة في المملكة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنَّه تمَّ القبضُ على المدعو فواز محجوب كوركيس -سوري الجنسيَّة- عند قيامه بتلقِّي كميَّة كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتِّهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقِّه صكٌّ شرعيٌّ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العُليا، وصدر أمرٌ ملكيٌّ يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه.
وأكد البيان تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في مدينة الرياض.
وحبوب الأمفيتامين هو الاسم العلمي لحبوب الكبتاجون المشهورة في المملكة.
ويحكم بالإعدام في السعودية -التي تطبق الشريعة الإسلامية- على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
بالصور : سامسونج تطلق جهازها اللوحي جالاكسي"Tab S3" في دبي | أريبيان بزنس
تلفزيون "سامسونج" الجديد يغنيك عن جهاز الكمبيوتر | تكنولوجيا | أريبيان بزنس