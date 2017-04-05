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إسعاد المجتمع تطلق حملة " التسامح.. سعادة وأمان"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
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إسعاد المجتمع تطلق حملة " التسامح.. سعادة وأمان"

تماشياً مع القانون الذي أطلقه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في يوليو/تموز 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع الحملة التوعوية " التسامح.. سعادة وأمان".

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قامت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث بإقامة فعاليات ومحاضرات وعروض تمثيلية تضمنت مدارس وجهات حكومية مختلفة لتبث مفهوم الحملة القائمة على أهمية التسامح بين الناس وتقبل الآخر على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم ودياناتهم ونبذ مفهوم العنصرية وما يولده من كراهية وحقد وتخلف للشعوب.

 

وشملت الحملة مدارس مختلفة مثل مدارس محمد بن راشد ودبي الوطنية والمعارف الخاصة، وفئة الاحتياجات الخاصة متمثلة في مركز دبي للمعاقين، حيث لقت الحملة استحساناً وتفاعلاً من قبل المشاركين، وعبرت المدارس عن تقديرها وشكرها للقائمين على الحملة.

 

ويتكون فريق الحملة من المقدم محمد سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة، والنقيب علي يوسف رئيس شعبة الحملات، والملازم خالد صقر الحاي، ومريم الفلاسي، وسلمى المري، وسارة جاسم رئيس قسم الأنشطة بجمعية توعية ورعاية الإحداث.

 

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