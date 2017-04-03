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نمط الحياة

وفاة سعودي أثناء مداولة دعوى ضده من زوجته داخل المحكمة

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 إبريل 2017
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وفاة سعودي أثناء مداولة دعوى ضده من زوجته داخل المحكمة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توفي مواطن سعودي، أمس الأحد، أثناء مداولة دعوى خلع ضده من قبل زوجته عند القاضي.

 

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية إن الزوج لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء حضوره قضية خلع ضده من زوجته عند القاضي في مكتب 8 بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، وسط مشهد حزين ومؤثر، بعد أن تعالت صراخ زوجته برفقة أطفالها؛ الأمر الذي جعل الزوجة تدخل على القاضي، وتفيد بأنها سامحته في الدنيا والآخرة.

 

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصادرها إنه عند بدء مداولة الجلسة، تحدث القاضي مع الزوج وهو يوجِّه له الدعوى حول قضية خلع بينه وبين زوجته برفقة أطفالها، إلا أن الزوج لم يستجِب لنداءاته، وبعد أن أمر الشيخ أحد الموظفين بالتأكد من الزوج لماذا لا يستجيب لاحظ أن الرجل فاقد الوعي؛ فتم إبلاغ الإسعاف للتأكد من حالته، وعند مباشرة الحالة أكد المسعفون أنه توفِّي منذ 20 دقيقة، عندها انهارت الزوجة وأطفالها بعد سماع خبر وفاته في مشهد مبكٍ ومحزن في الوقت نفسه.

 

وأضاف المصدر أن زوجة المتوفى انهارت من البكاء، ولم تستطع الخروج من المكتب إلا عن طريق نساء أخريات، حملنها إلى استراحة النساء مع شقيقها، وطلبت الدخول مرة أخرى؛ فأُذن لها، فقالت "أشهدكم الله أني قد سامحته في الدنيا والآخرة".

 

وتتصدر مكة المكرمة والرياض أكثر المناطق السعودية في قضايا الخلع، وبحسب إحصائية سابقة تشهد محاكم مكة المكرمة تشهد 5 حالات خلع يومياً. وأن أكثر الفئات التي تطلب الخلع هن السيدات العاملات اللواتي يتعرضن للمنع من العمل أو الاختلاف على الراتب ويكون بمقدورهن ردّ المهر، كذلك السيدات الكارهات للحياة الزوجية واللاتي يخشين عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة الزوجية خاصة من العاملات.

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