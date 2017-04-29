Arabian business
نمط الحياة

فيديو.. الرئيس المصري: صليت 30 عاماً في المساجد ولم أسمح لأولادي بدخولها

أريبيان بزنس
السبت، 29 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ظل يؤدي الصلوات الخمس في المسجد لمدة تزيد عن 30 عاماً دون أن يسمح لأحد من أبنائه بمشاركته أو دخول المسجد.

 

وخلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، أوضح "السيسي" أن هذا ليس تقليلاً منهم ولكن خوفاً عليهم، لأنه لا يعلم بطبيعة الأفكار الموجودة في المسجد.

 

وأضاف أن الإسلام ليس به إكراه أو خراب أو قتل، وعلى الجميع التأمل في ذلك.

المزيد من أخبار مصر

المزيد عن هذا الخبر

البرلمان المصري يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل "وديعة"

مصر: اكتشاف 6 مومياوات في مقبرة فرعونية قرب الأقصر

الحكم على وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي بالسجن سبع سنوات

مجموعة بن لادن تتفاوض مع أبوظبي الإسلامي لاقتراض 1.2 مليار جنيه لتطوير مشروع مصري

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

عراك بالأيدي وخروج دون عباءة.. اعتداء مالكة مدرسة سعودية على أمهات طالبات

كيف تمضي الساعات الأخيرة على المحكومين بالإعدام في السعودية؟

تدشين أكبر كنيسة في دول الخليج بالكويت

افتتاح أكبر صالة عرض "لامبورغيني" في العالم بدبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

سرقة الرمال السعودية.. وسوق سوداء في دول الخليج

عملاق النفط الفرنسية قد تدرس المشاركة في طرح أرامكو

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »