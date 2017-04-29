فيديو.. الرئيس المصري: صليت 30 عاماً في المساجد ولم أسمح لأولادي بدخولها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ظل يؤدي الصلوات الخمس في المسجد لمدة تزيد عن 30 عاماً دون أن يسمح لأحد من أبنائه بمشاركته أو دخول المسجد.
وخلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، أوضح "السيسي" أن هذا ليس تقليلاً منهم ولكن خوفاً عليهم، لأنه لا يعلم بطبيعة الأفكار الموجودة في المسجد.
وأضاف أن الإسلام ليس به إكراه أو خراب أو قتل، وعلى الجميع التأمل في ذلك.المزيد من أخبار مصر
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