عراك بالأيدي وخروج دون عباءة.. اعتداء مالكة مدرسة سعودية على أمهات طالبات

اعتدت مالكة مدرسة أهلية للبنات بمحافظة جدة ثاني أكبر مدن السعودية بالضرب على ثلاث طالبات وإحدى الأمهات وألحقت بهن إصابات متفرقة نقلن على إثرها عبر الهلال الأحمر إلى المستشفى لإسعافهن مما لحق بهن "جراء الاعتداء".

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية مساء الخميس الماضي عن مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران قوله إنه "بعد أن ساءت أحوال مدارس أزهار السعودية للبنات بجدة بسبب تصرفات مالكة المدرسة غير النظامية وعدم كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية، قررت الإدارة العامة للتعليم بجدة بعد موافقة الوزارة توزيع الطالبات على المدارس الحكومية المجاورة لها مع الأخذ في الاعتبار تلبية رغبة ولي الأمر إذا رغب في نقل ابنته إلى مدرسة أخرى".

وأضاف "الصفيران" أن الإدارة قامت بالرفع للوزارة بطلب إغلاق المدرسة لعدم كفاءتها للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية، مؤكداً أن الإدارة لن تقبل بمثل هذه الممارسات في محاضننا التربوية ولن نقبل بوجود طلابنا وطالباتنا إلا في مدارس آمنة وبيئات صالحة للتعلم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن الواقعة بدأت بحضور الأمهات إلى المدرسة؛ للحصول على ملفات بناتهن؛ لنقلهن إلى مدارس أخرى ليتطور الأمر إلى ملاسنات وعراك بالأيدي امتد إلى خارج المدرسة.

وأوضحت إدارية بالمدرسة أن المدرسة شهدت على مدار الأسبوع الماضي وقائع اعتداء متكررة من مالكة المدرسة لأمهات بعض الطالبات وطردهن من المدرسة بصورة غير لائقة؛ بسبب طلب عدد منهن سحب ملفات بناتهن من المدرسة ونقلهن إلى مدارس أخرى، عقب اتخاذ وزارة التعليم قراراً في وقتٍ سابق بسحب "اليوزر" الخاص بالمدرسة على خلفية تقدم معلمات بشكاوى ضد مالكة المدرسة.

وأكدت الإدارية أنها تدخلت يوم الثلاثاء الماضي لفض عراك نشب بين مالكة المدرسة وإحدى الأمهات لتتفاجأ باعتداء المالكة عليها وطردها من المدرسة بدون عباءة، وسحب إدارية أخرى حاولت التدخل أيضاً من شعرها، موضحة أن المالكة كررت الاعتداء بعدها بيومين فقط؛ حيث قامت بطرد المشرفات والإداريات المتواجدات من قِبل الوزارة، إلى جانب طرد الحارس الخاص بالمدرسة وأولياء أمور بعض الطالبات.

وقال شاهد عيان إن مالكة المدرسة خرجت إلى الشارع دون عباءة وكانت تصرخ غاضبة، لافتاً إلى أن الشرطة حضرت إلى المكان سريعاً وتعاملت مع الأمر.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة يوم الخميس الماضي أنها أحالت قضية مالكة المدرسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، عقب تقدم أمهات 6 طالبات ببلاغات يتهمن فيها المالكة بالاعتداء عليهن والتسبب في إصابتهن بإصابات طفيفة.