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كيف تمضي الساعات الأخيرة على المحكومين بالإعدام في السعودية؟

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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كيف تمضي الساعات الأخيرة على المحكومين بالإعدام في السعودية؟
إعدام في السعودية - صورة تمثيلية

أفصحت المديرية العامة للسجون السعودية أن الليلة الأخيرة قبل تنفيذ حكم القصاص للمساجين المحكوم عليهم بالإعدام عادة ما تمرّ بسلام كونهم لا يعلمون بموعد التنفيذ من الأساس إلا في الصباح قبل تنفيذ الحكم بلحظات.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث الرسمي العميد الدكتور أيوب بن نحيت إن هناك خمس خطوات يتم تنفيذها لحظة الإبلاغ بموعد القصاص، وهي حضور قاض لإبلاغ المحكوم، وكادر من السجن، ويطلب منه كتابة وصيّته، يصلي ركعتين، وأخيراً الخروج معه لتنفيذ الحكم.

 

وأكد "ابن نحيت" أنه لديهم في السجون مرشدون دعويون يحضرون دائماً من أجل زيارة السجناء، إضافة إلى ذلك إلقاء المواعظ الدينية عليهم، ونصحهم بقراءة القرآن الكريم، كون القرآن به سكينة وراحة للقلوب، كذلك إلقاء المحاضرات بعد الالتقاء بهم.

 

وبحسب الصحيفة اليومية، فإن خطوات تنفيذ حكم القصاص للمساجين في السعودي هي:

 

1 - يحضر قاض لإبلاغه بتنفيذ الحكم

 

2 - يرافقه كادر من السجن

 

3 - كتابة الوصية

 

4 - الصلاة ركعتان

 

5 - الخروج لتنفيذ القصاص

 

أما أبرز الأعراض لما قبل موعد القصاص، بحسب الصحيفة، فهي:

 

1 - أزمة نفسية شديدة

 

2 - انهيار عصبي

 

3 - خمول عام في الجسم

 

4 - فقدان الشهية

 

5 - خوف وهلع

 

ويحكم بالإعدام في السعودية بضرب العنق بحد السيف على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

 

 

 

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