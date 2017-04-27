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تدشين أكبر كنيسة في دول الخليج بالكويت

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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تدشين أكبر كنيسة في دول الخليج بالكويت

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الثلاثاء الماضي، كنيسة قبطية في الكويت وتعد الأكبر على مستوى منطقة الخليج.

 

وسميت الكنيسة باسم كنيسة القديس مار مرقس وتقع على مساحة 6500 متر مربع، وحضر افتتاحها مسؤولون وشخصيات كويتية رفيعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وبحسب وسائل إعلام خليجية، قال البابا تواضروس إن الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تبُنى وتبدأ الخدمة فيها خارج حدود مصر منذ العام 1961، مشيداً برعاية أمير الكويت للكنيسة ولجميع الطوائف والديانات التي تعيش على أرض الكويت.

 

ويزور البابا تواضروس للمرة الأولى دولة الكويت، التي بدأها يوم الأحد الماضي، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

ولا توجد إحصائيات تظهر عدد المصريين المسيحيين في الكويت، إلا أن مجموع المصريين المقيمين في الدولة الخليجية يبلغ نحو 500 ألف مصري.

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