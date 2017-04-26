فيديو: وزير المالية السعودي يطلب باقي طعامه takeaway

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أثارت مقاطع فيديو نشرها مواطن سعودي عبر حسابه على موقع سناب شات ردود فعل متابينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن رصد فيها تصرفاُ لافتاً نسبه إلى وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وهو يقوم بعد انتهائه من تناول وجبة في مطعم شهير بأخذ باقي الطعام معه (takeaway).

وفيما لم يتسن الجزم بأن الشخص هو فعلاً الوزير الجدعان، ظهر الشاب في فيديو آخر يسأل العامل الذي حمل له الطلب عن هوية من كان يتناول الطعام وقام بذلك التصرف، ليؤكد العامل بأنه وزير المالية محمد الجدعان ، وأنه أخذ باقي الطعام معه فعلاً.

وعلق المواطن بأن تصرف الوزير حمل دلالات عدة، بينها أن لا عيب أو حرج في أخذ الفائض من الطعام والاستفادة منه، مهما كانت مكانتك الاجتماعية وفي أي مطعم كان.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن التصرف المنسوب لوزير المالية يعري كثيراً من المسرفين ومن أصطلح على تسميتهم بـ "المهايطية"، ليقدم درساً بسيطاً في قيمة حفظ النعم وكف التبذير والإسراف.

وبحسب تقارير، تعد السعودية الدولة الأولى في العالم بإهدار الطعام، حيث تقدر قيمة الفاقد والهدر الغذائي بالمملكة بحوالي 49.833 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة السعودية في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي.

وتشير تقارير محلية عدة إلى ظاهرة الإسراف لدى شريحة من السعوديين في المملكة التي تعد أغنى الدول العربية ويبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.

وتنتشر بين الحين والآخر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الكثير من مظاهر بذخ وتبذير في دول الخليج العربية عموماً، والسعودية خصوصاً.