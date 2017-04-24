فيديو: من أجل الحصول على الإقامة الألمانية.. أمير بجبهة النصرة يعتنق المسيحية

أثارت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسؤولاً سورياً سابقاً في تنظيم جبهة النصرة الإرهابية (جناح تنظيم القاعدة في سوريا) موجة كبيرة من ردود الأفعال إثر اعتناقه المسيحية وتبرأه من الإسلام.

وأظهر أحد الفيديوات كلمة لحسان أبو حمزة القاضي الشرعي لجبهة النصرة داخل إحدى الكنائس الألمانية وهو يتكلم عن دوره في تأسيس تنظيم القاعدة في العراق ومن ثم توجهه إلى سوريا التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ مطلع العام 2011.

وتحدث حسان أبو حمزة عن تأسيس تنظيم إرهابي في سوريا، كما تحدث عن طريق وصوله إلى ألمانيا والصعوبات التي واجهته. وقال إن "السبب الحقيقي لاعتناقه المسيحية وما يعنيه الدين المسيحي له بعد كل هذا الوقت"، واختار حسان اسم "بولس" كلقب له في المعمودية التي تخوله ليصبح مسيحياً.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر حديث لحسان أبو حمزة من داخل كنيسة ألمانية يرجى الضغط هنا