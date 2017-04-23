سعودي يقاضي زوجته بتهمة "ليست بكراً"

أنصف القضاء السعودي في مدينة جدة زوجة من جنسية عربية ادعى زوجها السعودي عليها بأنها ثيب وليست بكراً.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مصادر عدلية إن فصول القضية بدأت حينما قرر الزوج مقاضاة زوجته بدعوى تضليلها له، إذ زعم أنه بدخوله الشرعي عليها اكتشف أنها ثيب، مطالباً بفسخ العقد للعيب بالمرأة، ورد العوض الذي سلمه لها، وإلغاء المؤخر المقدر بـ20 ألف ريال (5340 دولار)، وتعويضه مبلغ 3 آلاف ريال (800 دولار) قيمة قاعة الزفاف.

وكانت الزوجة قد ردت على الدعوى التي رفعها زوجها بحقها، بأنها تأتي بهدف تهربه من سداد باقي قيمة الصداق والمؤخر، وقد أحاطت المحكمة في سياق المداولات بأنها تزوجت رجلاً قبل زوجها الحالي بالفعل، ولكنه طلقها وهي بكر، ولم يحصل أي دخول شرعي بينهم ولا حتى خلوة، مطالبة بحقها في فسخ العقد ودفع المبلغ المترتب عليه.

وأمام تلك الدعوى التي نظرتها محكمة الأحوال الشخصية بجدة، قرر القاضي ناظر القضية إحالة المرأة إلى الطب الشرعي للوقوف على صحة دعوى الزوج ضدها.

وخلص تقرير الطب الشرعي المرسل إلى محكمة الأحوال الشخصية من قبل جهة الاختصاص، أنه اتضح بعد فحص الزوجة أنها بكر من الوجهة الطبية الشرعية.

وقالت الصحيفة اليومية إن النتيجة التي خلص إليها الطب الشرعي لم تقنع الزوج المدعي على زوجته في هذه القضية، وحاول الطعن فيه أمام المحكمة، إلا أن القاضي اعتبر قرار الطب الشرعي حاسماً على أن أقوال أهل الخبرة معتبرة في ذلك، والأصل أنهم ثقات، والتقرير صادر من جهة رسمية مخولة من ولي الأمر.

وحكم القاضي لصالح الزوجة في الدعوى المرفوعة ضدها، وتم الحكم بفسخ العقد وتعويض الزوجة المتضررة، فيما صادقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدته.