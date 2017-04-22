عمال ستاربكس غاضبون بسبب التهافت الكبير على مشروب جديد

قال تقرير لوكالة رويترز إن العاملين في مقاهي ستاربكس العالمية لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من أحدث صيحة تدخلها السلسلة الشهيرة إلى عالم المشروبات.. يونيكورن فرابوتشينو.

وأصبحت صور المشروب المثلج الجديد ذي الألوان المبهجة والمتغيرة من بين الأكثر انتشارا على منصات نشر الصور مثل انستجرام منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي.

ولكن مقدمي الخدمة في ستاربكس ليسوا سعداء بهذه الشعبية.

وتوالت شكاوى العاملين على موقع (ريديت إنك) للتواصل الاجتماعي، ووصف أحد العاملين في ستاربكس المشروب الجديد بأنه شيء قادم من الجحيم كما نشر آخرون تدوينات عبروا فيها عن سعادتهم لنفاد المكونات التي تستخدم في صنع المشروب.

ونشر عامل صورة لطلب واحد تضمن 56 كوباً من (يونيكورن فرابوتشينو). ووجه آخرون الشكر للزبائن الذين يطلبون مشروبات عادية مثل القهوة السادة.

وبعد ساعات من طرح المشروب الجديد قال العامل برادن بورسون في فيديو نشره على تويتر إنه لم يتعرض لمثل هذه الضغوط في حياته قط من قبل. وأعاد أكثر من ألف شخص نشر الفيديو.

وأضاف بورسون في الفيديو "لم أصنع قط مثل هذا العدد من (مشروب) الفرابوتشينو في حياتي كلها".

وكتبت عاملة من فلوريدا تدعى تينا لي قائلة "بصفتي مقدمة خدمة عليكم أن تعرفوا أنه في كل مرة تطلبون مني صنع هذا، فإن جزءاً مني يموت".

وسيظل المشروب متاحا فقط حتى يوم غد الأحد.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم ستاربكس رداً على سؤال عما إذا كانت الشركة على علم بشكاوى العاملين فيها من المشروب الجديد "شاهدنا ردود فعل إيجابية للغاية على يونيكورن فرابوتشينو من كل من الزبائن والشركاء (الموظفين/مقدمي الخدمة)".

وأغلقت أسهم ستاربكس على ارتفاع 0.9 بالمئة عند 60.61 دولار يوم أمس الجمعة.