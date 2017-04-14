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إدارية بمدرسة سعودية تزور لشراء سيارات بالتقسيط بأسماء معلمات وطالبات دون علمهن

أريبيان بزنس
الجمعة، 14 إبريل 2017
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إدارية بمدرسة سعودية تزور لشراء سيارات بالتقسيط بأسماء معلمات وطالبات دون علمهن

تحقق الجهات الأمنية السعودية في المدينة المنورة مع صاحب معرض سيارات ووسيط وموظفة بمدرسة بنات إثر تورطهم في عمليات بيع سيارات بنظام التقسيط بمبالغ كبيرة بطرق مخالفة.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن إدارة التعليم في المدينة المنورة كانت قد أحالت موظفة تعمل في مدرسة بنات للجهات الأمنية بعد اكتشافها لعمليات تزوير في المحررات الرسمية قامت بها الموظفة لتقديمها لمعرض السيارات لتسهيل عملية بيع السيارات بنظام التقسيط بأسماء معلمات وطالبات دون علمهن. 

 

وأضافت الصحيفة اليومية أن الجهات الأمنية أوقفت صاحب معرض السيارات ووسيطاً كان له تواصل مباشر مع موظفة التعليم على ذمة إجراء عمليات مالية غير نظامية، والمشاركة في استخدام محررات وخطابات رسمية صادرة من التعليم. 

 

وأكد المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر البرناوي الحادثة، وقال إن إدارة المدرسة رصدت "هذه المخالفات وأبلغت الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارتي المتابعة والقانونية والتي وقفت عليها ومن ثم حولت إلى الجهات الأمنية المعنية والمختصة بمثل هذه القضايا لمتابعة التحقيق فيها، ولم يصل للإدارة حتى الآن النتائج النهائية للتحقيق".

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