قلادة "الأسطورة" الماسية تتصدر مزاد كريستيز للمجوهرات في جنيف

أعلنت اليوم دار المزادات العالمية كريستيز عن مزاد المجوهرات الفاخرة المقرر في 17 مايو 2017 بفندق فور سيزونز دي بيرج في جنيف،

وقالت إن المزاد المرتقب يتضمّن أكثر من 250 قطعة مجوهرات فريدة. ومن أبرز معروضات المزاد ماسات وأحجار كريمة استثنائية إلى جانب مقتنيات خاصة مهمة مثل مقتنيات «كارتييه آرت ديكو» التي جمعها إيريك نوسباوم، أحد أبرز خبراء كارتييه.

وينصبّ تركيز المزاد على تصاميم المجوهرات التي تعود إلى العقد الأول من القرن العشرين وحتى يومنا هذا ضمن قسم «دولتشي فيتا» من المزاد.

وتتصدَّر المزادَ قلادة "الأسطورة" La Légende ، وتحمل هذه القلادة الماسية النقية على شكل قلب حب (92 قيراطاً)، فئة اللون "دي" إمضاء دار المجوهرات «بومير وباسينج» التي تحمل اسم شارلز بومير وبول باسينج، الاسمين الباريسيَّين الشهيرين في صناعة المجوهرات من القرن الثامن عشر.

وينحصر عمل دار المجوهرات «بومير وباسينج» في نخبة منتقاة من الماسات كبيرة الحجم والنقية من فئة اللون "دي" والتي تتسم بتماثُل وصقل مثاليين، وتسخّر الدار الخبرات المتوارثة والدقة المتناهية في تصميم مجوهرات نخبوية تليق باسم شخصيتين مرموقتين في صناعة المجوهرات الراقية مثل شارلز بومير وبول باسينج.

وتنتج دار «بومير وباسينج» قلة قليلة من المجوهرات سنوياً لأنها تولي اهتماماً متناهياً للدقة والجودة والفرادة. وبعد أن باعت أول تشكيلة طرحتها خلال عام 2016، يسرّ كريستيز أن تعرض قطعتين تحملان إمضاء دار «بومير وباسينج» في مزاد المجوهرات المرتقب في جنيف.

والقطعة الأولى فهي "الأسطورة"، وهذه قلادة أخاذة من الماس واللآلئ المستنبتة، تتدلّى منها ماسّة (92.15 قيراط) على شكل قلب حب، وهذه الماسة النقية من فئة اللون "دي".

وتتراوح القيمة التقديرية لهذه القلادة الفريدة في روعتها وجودتها بين 14-20 مليون دولار أمريكي، والماسّة النقية المتدلية منها هي الأكبر على الإطلاق التي تُعرض في مزادات علنية بمثل هذا التصميم.

وأما القطعة الثانية فهي La Vie Bohème وهي عبارة عن قرطين على شكل ثريا، ويتألف كل قرط منهما من قوس لا متماثل من الماس الوردي، ووصلة ماسية على شكل كمثرى، وماسة معلّقة إهليلجية الشكل وزن 10.07 و 10.05 قيراط. وهذه القطعة المنفَّذة بإتقان لا نظير له تتراوح قيمتها التقديرية بين 2-3 مليون دولار أمريكي.

ويضم المزاد مجموعة تضم 250 قطعة من أندر وأفخم المجوهرات من حول العالم.



