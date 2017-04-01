شركة بحرينية تتلقى عروضاً لإنشاء صالات سينما في السعودية

كشفت شركة البحرين للسينما عن عزمها الدخول للسوق السعودية مؤكدة تلقيها عروضاً جادة من بعض المجمعات التجارية في المملكة التي تحظر صالات السينما منذ عشرات السنوات.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما عصام فخرو خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة رغبة شركته في اقتحام السوق السعودية في حال إقرار السماح بافتتاح دور السينما هناك.

وقال "فخرو" إن الشركة بدأت بالفعل مشاوراتها مع بعض الجهات في السعودية للتنسيق في ما بينهم بشأن عمل الشركة في المملكة، ولفت إلى أن الشركة تلقت مبدئياً عروضاً من بعض أصحاب المجمعات السعودية لافتتاح قاعات للسينما فيها، موضحاً أن الشركة تراقب الوضع جيداً تمهيداً لاقتناص الفرصة هناك.

وأضاف أن الشركة بدأت في الدخول إلى السوق السعودية حالياً من خلال عدد من الاستثمارات المتنوعة، بيد أن السينما تعتبر أحد أهم استثمارات الشركة.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر خاصة قولها إن مجمعات تجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تعمل حالياً على درس متكامل لإجراء توسعات جديدة بغرض افتتاح صالات سينما، فيما عملت مجمعات تجارية يتم إنشاؤها حديثاً على تخصيص مساحات كبيرة لإنشاء دور سينما متعددة، استعداداً لاغتنام الفرصة في حال إقرار السينما في السعودية.

وتحظر السعودية دور السينما منذ أكثر من 30 عاما بدعم من تيار ديني محافظ، ينظر إليها كمخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، ومنذ ذك الحين فشلت كل المبادرات والدعوات لإعادة افتتاح دور سينما في المملكة التي أنشأت في العام الماضي هيئة حكومية للترفيه يتوقع أن تعيد السينما إلى المملكة.