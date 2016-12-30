إعمار وتويتر يبثان الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد في دبي

أعلنت شركة إعمار العقارية -ومقرها دبي- وشركة "تويتر" اليوم الجمعة عن عقدهما اتفاق شراكة يهدف إلى بث عروض الألعاب النارية التي ستقام ضمن احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى جمهور تويتر العالمي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تعد هذه الشراكة أول اتفاق تعلن عنه تويتر للبث المباشر مع شريك آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيبث العرض الحي ليلة العام الجديد من وسط مدينة دبي ابتداءً من الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفر للمشاهدة للجمهور في جميع أنحاء العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى جميع الأجهزة المتصلة.

وسيمتد عرض الألعاب النارية على مساحة 500 فدان في وسط مدينة دبي، ويمكن مشاهدته من المناطق الرئيسة من المدينة. وسيقدم العرض لوحات راقصة على أنغام الموسيقى المخصّصة لهذا الحدث والتي ترسم لحظات مميزة وإبداعات فنية من الألعاب النارية لصقر يحلق عاليًا، ومذنبات دوارة، وصورًا من الرقص العربي.

ويتضمن عرض الألعاب النارية أيضًا إطلاق مجموعة من المذنبات الحمراء والبيضاء وعروضًا بالأضواء من برج خليفة، دبي أوبرا، والعديد من المعالم المختلفة في المدينة. ويختتم الحدث بألعاب نارية تحتفل برمز مدينة دبي الحالي والمستقبلي.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية "ستقدم هذه الشراكة الأولى من نوعها بثاً حياً عبر تويتر لاحتفالات العام الجديد في دبي للجماهير من جميع أنحاء العالم تجربة احتفالية في الوقت الآني. وتنسجم هذه الخطوة مع الإستراتيجية الرقمية التي تنتهجها (إعمار) وتتطلع من خلالها إلى تعزيز تواصلها مع الناس والتفاعل معهم من خلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها وسائل الإعلام الاجتماعي".

وأضاف "تمثل احتفالات العام الجديد من إعمار تحية للروح الإيجابية لمدينتنا دبي، ونثق أن البث المباشر لهذا الحدث الكبير سيكون له دور إيجابي في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاحتفال بحلول العام الجديد".

وقالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لتويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إعلان الشركة "يسرنا الإعلان عن أول شراكة لنا للبث الحي على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيمكن هذا البث الجمهور من مشاهدة الألعاب النارية مباشرة، والمحادثة الحية على تويتر، ليسمح للجميع في أنحاء العالم متابعة الاحتفال مباشرة والتغريد عنه والمشاركة الفعلية في هذا الاحتفال العالمي".

ويقدم البث الحي إلى جميع أنحاء العالم عبر الصفحة DubaiNYE.twitter.com، وعلى

MyDowntownDubai@، وتستطيع الانضمام إلى المحادثة على تويتر عبر الوسم

MyDubaiNewYear#.