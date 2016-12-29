فيديو: القبض على سعودية شاركت في دورة غوص مختلطة

أوقفت السلطات السعودية في جدة ثاني أكبر مدن المملكة مواطنة ثلاثينية ظهرت في فيديو انتشر في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تتلقى دورة مختلطة عن دروس تعليم السباحة والغوص على شاطئ جدة على أيدي عدد من الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عاطي القرشي الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه مجموعة من الرجال والنساء يقومون بالتدريب على السباحة، حيث تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين، وأسفرت نتائجه تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات، وكذلك تحديد هوية الآخرين لإحضارهم ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر المرأة وهي تتعلم الغوص يرجى الضغط هنا