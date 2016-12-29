Arabian business
نمط الحياة

فيديو: القبض على سعودية شاركت في دورة غوص مختلطة

أريبيان بزنس
الخميس، 29 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: القبض على سعودية شاركت في دورة غوص مختلطة

أوقفت السلطات السعودية في جدة ثاني أكبر مدن المملكة مواطنة ثلاثينية ظهرت في فيديو انتشر في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تتلقى دورة مختلطة عن دروس تعليم السباحة والغوص على شاطئ جدة على أيدي عدد من الرجال.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عاطي القرشي الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه مجموعة من الرجال والنساء يقومون بالتدريب على السباحة، حيث تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين، وأسفرت نتائجه تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات، وكذلك تحديد هوية الآخرين لإحضارهم ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر المرأة وهي تتعلم الغوص يرجى الضغط هنا

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

فيديو: اشتباك عنيف بين مصارعين مصري وسعودي قبل نزالهما

فيديو: الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية وسط الصحراء

فيديو: أول زواج بدون لحوم في السعودية!

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

قرار دولي يضغط على الفيفا بشأن أندية المستوطنات الإسرائيلية

أسباب مالية تؤدي إلى إلغاء دورة قطر 2017 للدراجات الهوائية

وصول النجوم العالميين إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس

فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

داعش يهدد احتفالات أوروبا برأس السنة سنبدل "ألعابهم" النارية بأحزمة ناسفة

وزارة الإسكان تعتزم إجراء مسح للسعوديين غير القادرين على دفع الإيجار

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »