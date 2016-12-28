Arabian business
نمط الحياة

فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

قبضت السلطات السعودية في محافظة تثليث بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، أمس الثلاثاء، القبض على طالب أطلق النار على مبنى مجمع القيرة التعليمي على إثر مشاجرة جماعية واقتحم المبنى بسلاحه الرشاش.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن نايف الهاجري مدير التعليم في بيشة وعدد من القيادات التعليمية زاروا، صباح اليوم الأربعاء، المدرسة والتقى بقائد المدرسة ومعلميها واطمأن على سير العملية التعليمية.

 

وشهدت إحدى مدارس محافظة تثليث أمس الثلاثاء مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب، ثم خرج طالب من المدرسة وأطلق النار على المدرسة ومنسوبيها، دون أن يصاب أحد.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الطالب وهو يطلق النار من الرشاش يرجى الضغط هنا

 

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيديو: اشتباك عنيف بين مصارعين مصري وسعودي قبل نزالهما

فيديو: الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية وسط الصحراء

فيديو: أول زواج بدون لحوم في السعودية!

فيديو: مشاجرة بين رجلين في مركز تجاري بالسعودية أحدهما يحمل الآخر لرميه من الدور الثالث

تعليقات

المزيد في نمط الحياة

وصول النجوم العالميين إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس

وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر بطلة أفلام حرب النجوم عن 60 عاما

"إقامة دبي" تنمي مهارات استخدام اللغة الفرنسية لدى مأموري الجوازات

حكومة الإمارات تعلن نتائج مؤشرات المجتمع.. تقدم كبير في مؤشرات التلاحم المجتمعي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

مقتل مذيعة بحرينية بالرصاص أمام ابنها الصغير

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »