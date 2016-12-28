فيديو: طالب سعودي يفتح نار رشاشه داخل مدرسة

قبضت السلطات السعودية في محافظة تثليث بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، أمس الثلاثاء، القبض على طالب أطلق النار على مبنى مجمع القيرة التعليمي على إثر مشاجرة جماعية واقتحم المبنى بسلاحه الرشاش.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن نايف الهاجري مدير التعليم في بيشة وعدد من القيادات التعليمية زاروا، صباح اليوم الأربعاء، المدرسة والتقى بقائد المدرسة ومعلميها واطمأن على سير العملية التعليمية.

وشهدت إحدى مدارس محافظة تثليث أمس الثلاثاء مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب، ثم خرج طالب من المدرسة وأطلق النار على المدرسة ومنسوبيها، دون أن يصاب أحد.

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