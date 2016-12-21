الإعدام لسائق سعودي اعتدى على معلمة وابتزها

أقامت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حد الحرابة على سائق معلمات سعودي الجنسية وحكمت عليه بالقتل بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللائي ينقلهن أثناء عودته بهن من خارج المدينة، والاعتداء عليها، وتصويرها، وابتزازها، متراجعة بذلك عن حكم سابق بسجنه خمس سنوات.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر مطلع إن "معلمة (36 عاماً) تقدمت بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت فيها تعرضها للاعتداء من سائقها الذي ينقلها هي وزميلاتها خارج المدينة، وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك".

وأوقفت هيئة الأمر بالمعروف المتهم، وهو مواطن ثلاثيني، وتبين وجود صور للمعلمة الشاكية في جواله، كما ثبتت حيازته للمخدرات، وسلمته إلى الشرطة.

وأوضح المصدر أن دائرة العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام وجهت للمواطن عدة تهم هي حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجنى عليها وأخريات، وتهديد المجنى عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدة آخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة.

وقال إن "الادعاء العام أحال القضية إلى المحكمة، مطالباً بإقامة حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالسجن والغرامة طبقاً لنظام الاتجار بالبشر، وطبقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، والحكم عليه بالمادة 41 بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين طبقاً لنظام مكافحة المخدرات، ومصادرة هاتفه الجوال والمركبة، ومنعه من السفر، وتطبيق نظام مخالفة النقل بحقه".

وأدانت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وألف جلدة، بعد أن رأت أن حدوث الجريمة في شقة المتهم يشير إلى تفريط من المجنى عليها، واعترض المتهم على الحكم، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف، وقدم لائحة يعترض فيها عليه.

وأضاف المصدر إن القضية عرضت على محكمة الاستئناف، فاعترضت على الحكم، ووجهت دائرة القصاص والحدود بإيقاع أقصى العقوبة بالجاني لسوء مسلكه، وتعدد سوابقه، وبشاعة جريمته بحق المعلمة التي استأمنته وزميلاتها على أنفسهن، ولجمعه بين جرائم الاعتداء والتصوير والابتزاز، إضافة إلى حيازة المخدرات، فعدلت المحكمة الجزائية عن حكمها الأول بسجن المتهم خمسة أعوام، وأوقعت عليه حد الحرابة، وحكمت بقتله.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.