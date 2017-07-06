دراسة تكشف سمات الثراء والفقر

كشفت دراسة في جامعة كندية أنه يمكن تحديد مستوى الثراء أو الفقر في وجوه الأشخاص حين تكان تعابير وجههم اعتيادية فيما يخفي الابتسام والمشاعر الأخر سمات الحالة المادية لكل شخص بحسب علماء النفس الاجتماعي في جامعة تورنتو.

تفيد الدراسة أنه يمكن للناس أن يحددوا بدقة أن شخص ما أكثر غنى أو فقرا من مجرد النظر إلى وجهه أو وجهها بدون تعبيرات سلبية أو مبهجة على الوجه، ويعود سبب ذلك إلى بروز وضعيات العضلات التي تحفر خطوطها على الوجه مع الوقت نتيجة لتكرار التجارب الحياتية المريرة أو الهانئة.

وتخلص الدراسة إلى أن نجاحك يتوقف على ابتسامتك كي لا ينفر الناس منك بحسب ميل الناس للتعامل أو حتى توظيف الأشخاص الموثرين على حساب الأكثر فقرا بحسب مؤلف الدراسة البروفسور المساعد نيكولاس رول في صحيفة جورنال أوف بيرسوناليتي أند سوشال سايكولوجي.