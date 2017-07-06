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وظائف

دراسة تكشف سمات الثراء والفقر

أريبيان بزنس
الخميس، 6 يوليو 2017
دراسة تكشف سمات الثراء والفقر

كشفت دراسة في جامعة كندية أنه يمكن تحديد مستوى الثراء أو الفقر في وجوه الأشخاص حين تكان تعابير وجههم اعتيادية فيما يخفي الابتسام والمشاعر الأخر سمات الحالة المادية لكل شخص بحسب علماء النفس الاجتماعي في جامعة تورنتو.

تفيد الدراسة أنه يمكن للناس أن يحددوا بدقة أن شخص ما أكثر غنى أو فقرا من مجرد النظر إلى وجهه أو وجهها بدون تعبيرات سلبية أو مبهجة على الوجه، ويعود سبب ذلك إلى بروز وضعيات العضلات التي تحفر خطوطها على الوجه مع الوقت نتيجة لتكرار التجارب الحياتية المريرة أو الهانئة.

وتخلص الدراسة إلى أن نجاحك يتوقف على ابتسامتك كي لا ينفر الناس منك بحسب ميل الناس للتعامل أو حتى توظيف الأشخاص الموثرين على حساب الأكثر فقرا بحسب مؤلف الدراسة البروفسور المساعد نيكولاس رول في صحيفة جورنال أوف بيرسوناليتي أند سوشال سايكولوجي.

ويضيف أن ملامح خفية في الوجه تفضح حالك الاجتماعي والاقتصادي وترسخه، مما يهدد الانطباع الأولي الذي يمكن أن تتركه في مواقف هامة مثل الحصول على عمل أو مواقف هامة أخرى تؤثر على تعاملك مع الناس والفرص التي ستحصل عليها وتصبح الإشارات الخفية في وجهك بمثابة نبوءة لحصول الأمور السلبية أو الإيجابية في حياتك. كما وجد الباحثون أن الابتسام أو التعبير عن مشاعر أخرى يمنع قراءة الوجه بدقة. فالمشاعر التي يظهرها الوجه مؤقتا تعمل بمثابة قناع لإخفاء العادات الحياتية التي تترك بصمتها على الوجه بعد مرحلة المراهقة أو بداية مرحلة النضوج، مثل فترات السعادة المتكررة والتي ترتبط بالرضا والثراء عادة.

وفي الجانب العملي من الدراسة  طلب الباحثون من متطوعين أن يقفوا أمام الكاميرا بتعابير وجه عادية (محايدة)، وتم تقسيمهم إلى مجموعات الأولى ذات دخل محدود (أقل من 60 ألف دولار سنويا) والثانية ذات دخل جيد (أعلى من 100 ألف دولار سنويا) فيما اعتبر الدخل في مستوى 75 ألف دولار هو المتوسط للقياس إزاءه. وطلب من مجموعة أخرى النظر إلى الصور وتحديد حال صاحبها أو صاحبتها إن كان ثريا أو فقيرا.

 

ووجد الباحثون أن المشاركين في تخمين الثراء او الفقر نجحوا بمعدل 53% في تحديد الفقر والثراء، وتلك النسبة تعد فوق مستوى الدقة العشوائية في الحكم والفراسة، كما بينت الدراسة أن الدقة تتوقف على عدم ابتسام الشخص الذي يجري تقييم مستوى دخله.

 

 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705133020.htm

 

 

 

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