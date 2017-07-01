الإمارات: مزايا جديدة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 اتفاقيات مع عدد من الشركات والمؤسسات تتضمن تقديم حزمة من المزايا للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص وذلك ضمن "برنامج الخصومات والعروض المتميزة" - أحد برامج مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أبشر".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزراة في دبي بحضور ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين وفريدة آل علي الوكيل المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية والوطنية وممثلي المؤسسات والجهات التي أبرمت العقود.

قال الهاملي، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الاتفاقيات جاءت تزامنا مع مبادرة عام الخير 2017 التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة حيث ترسخ تلك الشراكات المسؤولية المجتمعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما يعزز من دورها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المناحي كافة.