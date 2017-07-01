الإمارات: مزايا جديدة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 اتفاقيات مع عدد من الشركات والمؤسسات تتضمن تقديم حزمة من المزايا للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص وذلك ضمن "برنامج الخصومات والعروض المتميزة" - أحد برامج مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أبشر".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزراة في دبي بحضور ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين وفريدة آل علي الوكيل المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية والوطنية وممثلي المؤسسات والجهات التي أبرمت العقود.
قال الهاملي، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن الاتفاقيات جاءت تزامنا مع مبادرة عام الخير 2017 التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة حيث ترسخ تلك الشراكات المسؤولية المجتمعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما يعزز من دورها في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المناحي كافة.
وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحقيق مستهدفات مبادرة "أبشر" من حيث توفير فرص عمل للمواطنين والإرشاد والتوجيه المهني والتدريب والتطوير وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن برنامج "الخصومات والعروض المتميزة للعاملين في القطاع الخاص" يساهم بشكل فاعل في تطوير آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالشكل الذي يدعم ملف التوطين وذلك من خلال تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لا سيما عبر الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الجهات المشاركة في البرنامج للمواطنين والمواطنات المسجلين في هذا البرنامج.
وأشاد بالشراكة مع المؤسسات والشركات التي وقعت الاتفاقيات التي تقدم مزايا وخصومات مجزية ما من شأنه تحفيز المواطنين على شغل وظائف القطاع الخاص والاستمرار في تلك الوظائف.
ودعا وكيل وزارة المورد البشرية والتوطين لشؤون التوطين مؤسسات القطاع الخاص للانضمام إلى "برنامج الخصومات والعروض المميزة" الذي يتيح لها توظيف برامجها ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية بما يجعلها مساهمة فاعلة في تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
من جانبها أوضحت فريدة آل علي أن الوزارة تتلقى طلبات الانضمام إلى برنامج العروض والحوافز الخاصة بمبادرة "أبشر"من قبل المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والجهات الراغبة من خلال موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة تضمنت حزمة من العروض والخصومات حيث تقدم كلية الأفق الجامعية خصومات المنح الدراسية لمنتسبي برنامج أبشر تصل حتى 50% .
و خصصت "كلية الأفق الجامعية" بناء على مذكرة التفاهم صندوق منح دراسية بقيمة مليوني درهم لكل من برنامجي البكالوريوس و الماجستير في إدارة الأعمال مقسمة بواقع / 1.3 / مليون درهم لدرجة البكالوريوس و / 700 / ألف درهم لدرجة الماجستير وذلك لمنتسبي برنامج العروض والحوافز الخاصة بمبادرة "أبشر" على هيئة خصومات تصل إلى 15% و 25% و 50% من الرسوم الدراسية.
وحددت المذكرة التخصصات التي سيتم تخصيص الخصومات بشأنها وهي درجة بكالوريوس إدارة أعمال في تخصصات إدارة السياحة والسفر وإدارة التمويل والإدارة المالية وإدارة الأعمال الدولية إضافة إلى إداراتي التسويق ونظم المعلومات والإدارة العامة وتخصصات ماجستير إدارة الأعمال وهي إدارات التسويق والتمويل والموارد البشرية إضافة إلى تخصص القيادة والإدارة الإستراتيجية وإدارة الحوكمة الإلكترونية.
و وقعت "مجموعة جمعة الماجد" على شراكات عدة من ضمنها شركة "جنافكو" والتي تقدم تخفيضا يصل إلى نحو 10% وشركة هيونداي للسيارات التي تقدم خصومات تصل إلى 4% من قيمة السيارة وخصومات ما بعد البيع تصل حتى 20% على أجور الأيدي العاملة و 40% على قطع الغيار.
وتقدم "شركة كيا للسيارات" خصما يصل إلى 6% من قيمة السيارة وخصومات ما بعد البيع تصل حتى 15% على أجور الأيدي العاملة و 35% على قطع الغيار.. بينما يقدم قسم اللوازم المنزلية في مجموعة جمعة الماجد خصومات تصل حتى 15% من سعر التجزئة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة جمعه الماجد كذلك "فندق جود بالاس" الذي يقدم خصومات من 20% إلى 30% ويقدم قسم البطاريات وإطارات السيارات التابع للمجموعة خصومات تصل إلى 20%.
ويقدم "مركز الجابر للنظارات" خصومات تصل إلى 25% على العدسات الطبية والعدسات اللاصقة والمحاليل الطبية وفحص نظر مجاني إضافة إلى خصم يصل حتى 50% على علامات تجارية محدودة وعروض مختارة لمرتين في السنة.
وتقدم "مجموعة عيسى صالح القرق" خصومات من قبل الشركات والعلامات التجارية التابعة لها حيث تقدم شركة " دانلوب للاطارات" خصومات تصل إلى 15% في حال شراء 4 إطارات مع تركيب وموازنة مجانية وتوفر شركة "أوفيس" للأثاث المكتبي خصما يصل إلى 10% بينما تقدم شركة "بيتر لايف" للأجهزة الالكترونية والمنزلية خصومات تصل إلى 10% على بعض المنتجات.
في حين تقدم شركة "إنتيريرز" للأثاث الكلاسيكي و الإكسسوارات خصومات تصل إلى 30% على الأثاث والاكسسوارات ماعدا الستائر بجانب عروض خاصة للفرش الكامل للمنزل .. وتوفر شركة " آي دي ديزاين " خصما يصل إلى 35% على الأثاث والاكسسوارات ماعدا بعض العلامات التجارية والمنتجات.
وتعطي شركة "سان تكنيك" خصما يصل إلى 15% على أسعار البيع لمصابيح الإنارة وتقدم شركة "إعمار إنترتينمنت" خصومات تصل حتى 15% على دبي أكواريوم و أندرووتر زو الحديقة المائية وكيدزانيا و آيس رينغ.المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
صـورة تباع كل ثانية مـن المحتوى الــذي يولده متصفحو إنترنت
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
اغنى 50 عربيا - 44 - محمد البرواني | تقارير خاصة | أريبيان بزنس