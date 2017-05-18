"إعمار تركيا" تفتتح "إعمار سكوير مول" في إسطنبول

افتتحت "إعمار تركيا"، التابعة لشركة "إعمار العقارية ش.م.ع"، مركز التسوق والترفيه الجديد "إعمار سكوير مول" الذي تم تطويره وفق أعلى معايير التميز العالمية، ويمتاز بموقعه الحيوي في قلب مشروع "إعمار سكوير" التطويري المتكامل.

ويستوحي "إعمار سكوير مول"، الذي تم افتتاحه في 28 أبريل، تصميمه المعماري من أجواء مدينة إسطنبول التي تعتبر واحدة من أجمل المدن في العالم، ويحتضن منافذ لنخبة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال التجزئة والترفيه والطعام، مما يضمن للزوار تجربة متكاملة على كافة المستويات. وسيكون المركز الجديد من الوجهات المميزة في إسطنبول، وسيضم أيضاً منافذ لمجموعة من أشهر العلامات التجارية التركية، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر سنوياً.

ويحتضن المركز حالياً متاجر متنوعة تم تخصيص 10 بالمئة منها للعلامات التجارية الفاخرة، ومن المقرر أن ترتفع نسبة هذه المتاجر إلى 25 بالمئة بحلول شهر سبتمبر. وهنالك أيضاً مجموعة من الوجهات الترفيهية المميزة مثل "إعمار أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" و"FunLab" و"القرية التركية" بما يلاقي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية، ويسلط الضوء على مكانة "إعمار سكوير مول" كوجهة عائلية بكل المقاييس.

ألمع نجوم الموضة في "إعمار سكوير مول"

يتواجد في "إعمار سكوير مول" عدد من أكبر العلامات التجارية العالمية مثل "غاليري لافاييت" إضافة إلى علامات فاخرة مثل "غوتشي" و"كارتييه" و"إرميس"، مما يوفر تجربة تسوق ممتعة للزوار.

وبدورها ستقدم "مرسيدس" الشهيرة عالمياً في مجال السيارات نموذج متاجرها المميزة للمرة الأولى في تركيا، في حين سيكون لعملاق الموضة "فاكو" حضور بارز في المركز مع واحد من أكبر متاجر العلامة التجارية على مستوى تركيا. وتتضمن محفظة العلامات التجارية المتواجدة في "إعمار سكوير مول" أيضاً كلاً من "زارا" و"إل سي واكيكي" و"ماسيمو دوتي" و"فيكتوريا سيكريت" و"مانغو" و"أتاسي".

نكهات إسطنبول

تتناغم في "القرية التركية" في "إعمار سكوير مول" أجواء البازار الكبير الذي يعد أقدم مركز تسوق في العالم، والطابع الحيوي الذي يميز الأسواق الصغيرة التي تتوزع في أرجاء إسطنبول- في مكان واحد. وستتواجد العلامات التجارية المحلية في "القرية التركية" في احتفالية بالثقافة المميزة للمجتمع الإسطنبولي، وستضم أيضاً مجموعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات المحلية.

المطاعم الحصرية في "إعمار سكوير مول"

بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من المطاعم التقليدية والعصرية إضافة إلى وجهات الطعام الفاخرة، ستقام مهرجانات للمأكولات على مدار السنة تقدم باقة متنوعة من النكهات للزوار. وسيضم "إعمار سكوير مول" المفاهيم الحصرية لمطاعم "هوكا"، الذي يقدم مأكولات عالمية مميزة وسط إطلالات رائعة على البوسفور؛ و"سمدان"، أحد أقدم المطاعم وأكثرها شهرة في إسطنبول.

خيارات ترفيهية للجميع

يركز "إعمار سكوير مول" على الجانب الترفيهي إضافة إلى المنافذ التجارية والمطاعم ليضمن للزوار تجربة لا تنسى في كل زيارة. وعلاوةً على ذلك، سيكون هنالك عروض النوافير والتشكيلات المائية والمساحات المفتوحة التي تقدم تجربة جديدة من نوعها في المدينة.

كما سيضم "إعمار سكوير مول" مجمعاً لدور العرض السينمائي بطاقة استيعابية تبلغ 2400 شخص، ويوظف أحدث تقنيات 4DX التي تحفز كل الحواس. وتزداد تجربة زيارة المول تميزاً من خلال "إعمار أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" الذي يضم أكثر من 20 ألف حيوان مائي من 200 فصيلة مختلفة، وسيحتضن أيضاً واحداً من أكبر التماسيح في العالم بطول يصل إلى 5 أمتار، إضافة إلى شريكته وعدد من الفصائل التي لم توجد في تركيا من قبل. أما الأطفال فتتاح لهم فرصة اكتساب معلومات قيّمة حول البيئة الطبيعية وأهمية استدامة الحياة البحرية، في الوقت الذي سيكون فيه برنامج الحفاظ على البيئة موجهاً نحو حماية عدد من الفصائل المهددة بالانقراض.

أجندة حافلة بالفعاليات

يقدم "إعمار سكوير مول" العديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال إضافة إلى المراسم وورش العمل ومركز الفنون الواقع في قلب المول، والذي سيستقبل الزوار على مدار السنة مع أجندة حافلة بالفعاليات المميزة.