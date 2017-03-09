الطلب على النقل الجوي في يناير يحقق نتائج أفضل من 5 سنوات سابقة

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن بياناته حول عمليات النقل الجوي العالمي خلال شهر يناير 2017، والتي أظهرت نمواً لافتاً في الطلب على عوائد الركاب الكيلومترية بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويعد هذا النمو هو الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تأثرت النتائج بشكل إيجابي مع الحركة المرتبطة باحتفالات السنة القمرية الجديدة، التي حصلت هذا العام في شهر يناير، مقارنة مع شهر فبراير في العام 2016. وتشير تقديرات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" بأن السفر المرتبط بالإجازات والعطلات قد ساهم بما يصل الى نصف نقطة مئوية في نمو الطلب الاضافي في الوقت الذي وصلت فيه الزيادة في مستويات السعة إلى نسبة 8.0 %، كما حقق عامل إشغال المقاعد زيادة في النمو بمعدل 1.2 نقطة ليصل إلى نسبة 80.2%.



ارتفعت حركة المسافرين الدوليين خلال شهر يناير مسجلة نمواً بنسبة 9.3٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت السعة الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 7.5٪، وارتفع عامل إشغال المقاعد بنسبة 1.3 نقطة مئوية وصولاً إلى نسبة 80.03٪.

وقد حققت منطقة الشرق الأوسط صدارتها في زيادة الطلب على جميع المناطق بنسبة 14.4% خلال شهر يناير 2017، وقد ارتفعت نسبة السعة الإجمالية لتصل إلى 11.4% مع ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 2.1 نقطة ليصل إلى نسبة 79.8%.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس فقد سجل الطلب على السفر المحلي ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 9.9% في شهر يناير 2017 مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2016 وعلى أساس سنوي، وقد أظهرت جميع الأسواق نمواً لافتاً باستثناء البرازيل فقد أظهرت الصين والهند وروسيا نمو مزدوج الرقم، كما ارتفعت القدرة المحلية بنسبة 8.7٪، وسجل عامل إشغال المقاعد تحسناً بنسبة 0.9 نقطة مئوية وصولاً إلى 80.1%.