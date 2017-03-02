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تجارة

170 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 2016

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
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170 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 2016

( وام ) - ارتفعت قيمة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي البرية والبحرية والجوية إلى 170 مليار درهم خلال عام 2016 بنمو 1%، مقارنة مع عام 2015، الذي بلغت فيه قيمة التجارة 169 مليار درهم بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.
وعلى مستوى شهر ديسمبر‏ الماضي انخفضت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي إلى 12.8 مليار درهم، مقارنة مع 14.7 مليار في نفس الشهر من عام 2015؛ وذلك نتيجة انخفاض الواردات من 10.14 إلى 7.92 مليار درهم تقريباً.
ولا تمثل هذه السلع كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي؛ حيث هناك تجارة أخرى للإمارة تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى، ولا يرصدها تقرير مركز إحصاء أبوظبي الذي صدر أمس.


وتفصيلاً فقد جاء الارتفاع في قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي نتيجة زيادة تجارة إعادة التصدير التي قفزت قيمتها إلى 24.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، وبنمو نسبته 31.7%، مقارنة مع عام 2015، الذي وصلت فيه القيمة 18.8 مليار درهم؛ وذلك بحسب الإحصائية المذكورة.
وعلى مستوى الواردات السلعية غير النفطية فقد بلغت قيمتها 117.8 مليار درهم في عام 2016 مقابل 119.3 مليار درهم في عام 2015، أما على صعيد الصادرات فقد وصلت 28 مليار درهم، مقارنة مع 30.8 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.


وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لحركة التجارة السلعية في شهر ديسمبر/‏‏ كانون الأول الماضي فقد أظهرت الإحصائيات تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الموردة لإمارة أبوظبي بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم، تلتها السعودية بقيمة 909 ملايين درهم، ثم اليابان بقيمة 781 مليون درهم.

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